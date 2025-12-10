Концерт „Ангелски сърца“ събира средства за Зари

Благотворителен концерт „Ангелски сърца“ ще се проведе в петък, 12 декември 2025 г., от 18:30 часа в зала „Възраждане“.

Той е организиран от местния Младежки парламент и Младежки център – Габрово с подкрепата на Община Габрово.

Шестото издание на инициативата си поставя за цел да събере средства за лечение на малката Лъчезара Ангелова, която още от раждането си води тежка битка за здравето си.

Събитието ще бъде изпълнено с много музика, доброта и надежда, за което ще допринесат различни изпълнители, решили да дарят таланта си за каузата. На сцената ще излязат младежи от Габрово, които ще се изявят с групови и солови участия – танци, песни и инструментални изпълнения, създадени с много труд и желание да помогнат.

Билети на стойност 10 лева могат да бъдат закупени от касата на Драматичен театър „Рачо Стоянов“ – Габрово, както и на място в зала „Възраждане“ два часа преди концерта. Във фоайето на залата ще бъдат поставени и урни за доброволни дарения.

Желаещите да дарят по-голяма сума могат да го направят по банкова сметка: IBAN: BG07BPBI79294055641601, BIC: BPBIBGSF, титуляр – Анна Георгиева Ангелова (в полза на Лъчезара Недкова Ангелова), както и чрез PayPal: help.luchezara.angelova@abv.bg.

Всеки един има възможността да стане част от историята на Зари. „Нека заедно да я подкрепим, като обединим сърцата и усилията си в името на едно по-светло утре!“, призовават организаторите.

