Правителството одобри актуализация на Националната стратегия за малките и средните предприятия2021 – 2030 г.

Правителството прие Решение за одобряване на актуализация и удължаване на срока на действие на „Национална стратегия за малките и средните предприятия“ 2021 – 2027 г. до 2030 г.

Решението се приема в изпълнение на чл. 5, ал. 1 от Закона за малките и средните предприятия. Актуализацията цели подобряване качеството на стратегическия документ, мобилизиране на отговорните институции и ускоряване изпълнението на мерките по Стратегията.

През 2024 г. беше извършена междинна оценка на изпълнението на Стратегията от Института за икономически изследвания към Българската академия на науките. Според междинната оценка степента на изпълнение на планираните действия е висока. Отворените действия са 56 % от всички планирани действия, равнището на изпълнение е 97%. Отчетена е положителна динамика през годините, която се изразява в ежегодно нарастване на броя на отворените действия и по- високото им изпълнение. В оценката е отправена препоръка за актуализация на стратегическия документ, която да засегне връзката на Стратегията с други стратегически документи, имащи отношение към МСП, да се преразгледат планираните действия, да се ускори изпълнението на мерки в приоритетните области Дигитализация и умения и Околна среда.

В тази връзка е изготвена и приета актуализация на Националната стратегия за малките и средните предприятия с период на изпълнение 2021-2030 г. Преразгледани са планираните действия, подобрена е рамката от индикатори за отчитане на изпълнението на мерките и е разработен подробен План за действие. Актуализираната стратегия включва общо 119 мерки, които са в унисон с дългосрочната цел за постигане на по-висока конкурентоспособност, специализация в сектори с по-висока добавена стойност и балансирано териториално развитие. Периодът на изпълнение на Националната стратегия за малките и средните предприятия е удължен до 2030 г. с цел синхронизиране на документа с Националната програма за развитие „БЪЛГАРИЯ 2030″ и други стратегически документи и програми, чието синергично изпълнение ще засили стабилността, предвидимостта и последователността на националната политика в подкрепа на сектора на малките и средните предприятия.

