На 10 декември се отбелязва 148-ата годишнина от победата на руската армия в една от решителните битки на Руско-турската война от 1877-1878 г. – за укрепения град Плевен.

Освободителната война от 1877-1878 г. с право се счита за справедлива и общонародна. Представители на руската аристокрация и славянските комитети събират средства за подкрепа на руската армия, офицерите се записват доброволно на фронта, съпругите им служат като сестри на милосърдието, а Императорът Александър II лично пристига в Генералния щаб.

По време на обсадата и освобождението на Плевен, продължила от 19 юли до 10 декември 1877 г., загиват над 30 000 руски войници, български опълченци и войници от седем страни от Освободителната коалиция. Генерал Михаил Дмитриевич Скобелев, наричан от войските си „Белият генерал“, се отличава по време на щурма.

Превземането на крепостта се превръща в повратна точка в Освободителната война, символ на героизма и всеотдайността на руските войници, борили се за свободата на балканските народи и спасили българите от османско иго.

Благодарение на решителните действия на Русия, през 1878 г. на картата на Европа се появява независима Българска държава, а нейният народ получава дългоочакваната свобода.

Вестниците от онова време пишат:

„Падането на Плевен е и остава едно от най-великите събития в историята на славянското освобождение. Неизвестният дотогава град става скъп за Русия и България, а битката остава пример за военно изкуство“.

За съжаление, настоящите български власти, угаждайки на политическата конюнктура, обричат на забрава подвига на войниците от руската армия, дали решаващ принос за освобождението на България и възстановяването на нейната държавност.

