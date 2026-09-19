Арда приема Черно море в Кърджали в търсене на завръщане към победите

Двубоят от 10-ия кръг на efbet Лига започва в 19:00 часа на „Арена Арда“, а главен съдия ще бъде Георги Кабаков

Арда се изправя срещу Черно море в третия двубой от съботната програма на 10-ия кръг на efbet Лига. Срещата на стадион „Арена Арда“ в Кърджали започва в 19:00 часа и ще бъде предавана пряко по DIEMA SPORT и Дарик радио.

Главен съдия на двубоя ще бъде Георги Кабаков.

Арда търси край на серията от две загуби

Кърджалийци заемат петото място с 16 точки, но влизат в срещата след две последователни поражения – 2:3 от Ботев Пловдив и 1:4 от ЦСКА.

Въпреки последните резултати Арда успява да отбележи във всеки свой шампионатен двубой от началото на сезона. Най-резултатният футболист на тима до момента е Бирсент Карагарен с четири попадения.

Загубата от Ботев Пловдив бе първата за Арда у дома през настоящата кампания. Преди нея футболистите на Александър Тунчев бяха записали три поредни домакински победи.

Черно море пристига след три мача без победа

Черно море заема 12-ото място с 5 точки и също преминава през труден период. Варненци нямат победа в последните си три срещи.

„Моряците“ загубиха с 1:3 от ЦСКА и с 0:1 от Локомотив Пловдив, след което завършиха 2:2 срещу Локомотив София.

Срещу столичните „железничари“ Черно море имаше аванс от 2:0 и играеше с човек повече, но допусна изравняване.

Старши треньорът Илиан Илиев няма да може да разчита в Кърджали на Александър Колев, Лучано Скуадроне, Давид Телеш, Селсо Сидни и Емануил Няголов.

Арда спечели последния сблъсък

Последната среща между двата отбора се проведе през май на стадион „Тича“ във Варна и завърши с победа на Арда с 3:2.

Бирсент Карагарен отбеляза два гола за кърджалийци, а Серкан Юсеин добави още едно попадение. За Черно море точни бяха Давид Телеш и Асен Дончев.

В последните десет мача между двата съперника Арда има три победи, Черно море – две, а пет срещи са завършили наравно.

Билетите за Арда – Черно море

В деня на мача билетните каси на стадион „Арена Арда“ ще работят от 10:00 часа до края на първото полувреме.

Цената на билет за ложата в сектор А е 10 евро, а за секторите А, В и Г – 5 евро.

Арда ще играе със светлосини фланелки, бели гащета и светлосини чорапи, докато футболистите на Черно море ще бъдат изцяло в черно.

Последни мачове между Арда и Черно море:

25.05.2026 – Черно море – Арда 2:3

03.05.2026 – Арда – Черно море 0:0

04.03.2026 – Черно море – Арда 0:0

12.12.2025 – Черно море – Арда 0:3 (Купа на България)

22.09.2025 – Арда – Черно море 0:1

18.05.2025 – Арда – Черно море 0:0

04.05.2025 – Черно море – Арда 1:1

02.04.2025 – Арда – Черно море 4:0

15.09.2024 – Черно море – Арда 1:1

07.11.2023 – Черно море – Арда 1:0