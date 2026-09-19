Президентът Йотова ще посети Кюстендил за Празника на плодородието

Държавният глава ще приветства участниците и гостите на традиционния празник тази вечер на площад „Велбъжд“

Президентът Илияна Йотова ще посети Кюстендил днес, 19 септември, по повод традиционния Празник на плодородието.

В 20:40 часа държавният глава ще отправи приветствие към участниците и гостите на празника от сцената на площад „Велбъжд“.

Посещението е част от програмата на празника, който е сред утвърдените събития в Кюстендил и е свързан с овощарските и земеделските традиции на региона. В документи на Общинския съвет Празникът на плодородието е посочен като едно от емблематичните събития за града.

Тазгодишното издание е свързано и със значима годишнина – 130 години от първото овощарско изложение в България, проведено в Кюстендил.

Празникът представя богатството на местното земеделие и традициите, превърнали Кюстендилския край в един от разпознаваемите овощарски райони на страната.