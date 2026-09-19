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Политика и анализи

Ангел Георгиев от “Възраждане” на официално посещение при българите зад граница

Недялко Тенев

Председателят на парламентарната комисия по политиките за българите извън страната е на официално посещение в Тараклия, Молдова. 

Той ще посети XXV Международен етнокултурен фестивал „Многообразие в единството“ – ETNO FEST TARACLIA 2026, където ще държи приветствена реч от името на комисията.

В програмата освен приветствия са включени български хора и изпълнения в юбилеен концерт. 

Всички други официални представители на България, включително и посланичката, са бойкотирали българите в Молдова и така Ангел Георгиев е единственият официален български представител.

Припомняме, че Тараклийски район е разположен в южната част на Молдова. В него има 26 населени места и два града, населяван е предимно от етнически българи.

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