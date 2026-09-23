Започва ремонтът на част от бул. „Трайко Китанчев“

На 24 септември започват ремонтните дейности по булевард „Трайко Китанчев“ в Търговище. Те ще се извършват в участъка от кръстовището с улица „Александър Стамболийски“ до кръстовището с булевард „Сюрен“, в района на сградата на Областната дирекция на МВР.

Ремонтът ще стартира с фрезоване на съществуващата асфалтова настилка. Дейностите ще се извършват поетапно в отделните ленти, без да се налага пълно спиране на движението.

Призоваваме водачите да преминават през участъка с повишено внимание, да се съобразяват с работещата техника и да спазват временната сигнализация, поставена от фирмата изпълнител.

При полагането на новата асфалтова настилка ще бъде въведена временна организация на движението. Последователно ще бъде затваряно едното платно, а движението ще се осъществява двупосочно в другото.

Предвижда се ремонтните дейности да приключат до началото на октомври. Изпълнението на всички дейности ще бъде съобразено с метеорологичните условия.