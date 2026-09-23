Предстоящо откриване на изложба „Археологическо лято 2026“ в РИМ-Стара Загора

На 25 септември от 19:00 ч., в рамките на „Нощта на изкуствата”, на 2-ро експозиционно ниво в малка изложбена зала на Регионален исторически музей – Стара Загора ще се открие изложбата “Археологическо лято 2026 г.”

Тя представя резултатите от археологическите проучвания, проведени през 2026 г. в резервата „Августа Траяна – Верея – Стара Загора“ и теренните обходи на територията на област Стара Загора. Посетителите ще могат да видят част от най-атрактивните находки от периодите на Античността, Средновековието и Възраждането.

Специално обособен кът ще разкрие как се извършват археологическите проучвания и какво стои зад ежедневната работа на археолога. Ще бъдат показани инструменти, използвани на терен, материали и документи, които са част от процеса на проучване и документиране на археологическите находки.

Отделно място в експозицията е посветено на реставрацията и съхраняването на археологическото наследство. В него ще бъдат представени реставрирани предмети от фондовете на музея, както и находки от по-стари проучвания, получили нов живот благодарение на работата на музейните специалисти.

Изложбата „Археологическо лято 2026“ ще може да бъде разгледана до началото на декември 2026 г.