Кметът Добрин Добрев се срещна с доброволката Лин Лили, която ще преподава китайски език на деца в Разград

Кметът на Община Разград Добрин Добрев посрещна с „Добре дошла“ Лин Лили – доброволката, която през следващите 10 месеца ще преподава китайски език на деца от разградски училища и детски градини. Той изрази радостта на общинското ръководство, че местната общност получава възможност децата, чиито родители имат желание и интерес, да се запознаят с китайската култура. Това се случва след като Община Разград кандидатства за включване в Програма на Института „Конфуций“ във Велико Търново за осигуряване на преподаватели по китайски език и в изпълнение на Споразумение за сътрудничество в областта на образованието от 2019 г., сключено между министерствата на образованието на България и Китайската народна република.

Лин Лили разказа на Кмета Добри Добрев и на ресорния заместник-кмет Елка Неделчева за себе си. Тя е на 25 години, в процес на завършване на висшето си образование, като ангажиментът й в Разград е вид учебна практика и част от обучението й. Тя е родом от град Тайчжоу, провинция Джъдзян. Кметът Добрин Добрев й разказа, че преди 2 седмици бе на посещение в Китай в близък до родния й град район – Нинбо, където представи Разград на Конференция за регионално сътрудничество между България и Китай.

Лин Лили благодари за предоставените условия за пребиваването й в Разград и за гостоприемството. Сподели, че вече е посетила ЦПЛР Център за работа с деца, към който ще бъде включена в преподавателския състав. Тя ще води групи за изучаване на китайски език и в детски градини и училища в Разград.

Съгласно поетите ангажименти е необходимо преподавателката да бъде настанена в общинско жилище без заплащане на наем, за сметка на Община Разград са и режийните й разноски в продължение на 10 месеца – за ел.енергия, вода, интернет и медицинска застраховка, а трудовото й възнаграждение се осигурява от китайска страна.

След срещата с Кмета Добрин Добрев китайската доброволка бе представена и на директорите на детски градини в общината.

За адаптацията на Лин Лили в Разград помага експертът в Туристическия информационен център Гергана Георгиева, която изучава китайски език от 2 години.