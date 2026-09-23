Китайските преки инвестиции в чужбина са нараснали с 11.1% до 213.58 млрд. щатски долара през 2025 г., като страната запазва позицията си сред водещите инвеститори в света, показват официални данни, публикувани в сряда.

Според данните, публикувани съвместно от Министерството на търговията, Националното статистическо бюро и Държавната администрация за валутен обмен, обемът на натрупаните китайски инвестиции в чужбина достига 3.4 трилиона щатски долара. Така Китай запазва мястото си сред трите водещи инвеститори в света за девета поредна година, като представлява 7.4% от глобалните преки инвестиции в чужбина.

Китайските инвестиции в чужбина обхващат 18 категории от националната икономика, като са концентрирани основно в секторите на лизинга и бизнес услугите, търговията на едро и дребно, производството и финансите. През последните години капиталът постепенно се насочва и към зелени и нисковъглеродни сектори, цифровата икономика и зелените минерални ресурси.

До края на 2025 г. китайските инвеститори са създали 58 000 предприятия в 189 държави и региона. В тях са работили 4.761 млн. души, включително 2.965 млн. местни служители.

През 2025 г. китайски компании са инвестирали 46.05 млрд. щатски долара в държави партньори по инициативата „Един пояс, един път“, което представлява 21.6% от общите преки инвестиции на Китай в чужбина. В тези държави са създадени около 22 000 предприятия, а обемът на натрупаните инвестиции достига 407.25 млрд. щатски долара.

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Източник: CCTVPlus