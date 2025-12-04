Започва ремонт на тротоар до ОУ“Никола Икономов“ в Разград.

Днес работниците от „Пътно строителство“АД стартираха подготовката в района около училището. Предвижда се да се извърши ремонт на тротоар с обща площ 400 кв.м. – ъгълът на ОУ“Н.Икономов“ по ул. „Брегалница“ от служебния вход на училището до пресечката с ул. „Вардар“ и по ул. Вардар“ до съществуващия тротоар.

Друга група работници продължава работата по тротоарите на ул. „Марица“, която бе асфалтирана миналата седмица и отворена за движение. Трета група пък асфалтира участък от ул. „Мелник“ в областния град.

Всички тези дейности се извършват по обособена позиция 1 от обществената поръчка с предмет „Извършване на текущ ремонт на улици, паркинги, междублокови пространства, тротоари, алеи и други в град Разград и населените места на община Разград по обособени позиции“. По тази позиция бяха предвидени за ремонт 16 улици и 5 тротоара, както и обособявани на 5 района с места за временно паркиране в Разград. По-голямата част от ремонтните работи вече са извършени.

