Зам.-кметът Павлина Делчева: Стъпвайте смело – животът е прекрасен. Бъдете добри и честни хора

Аграрният факултет на Тракийски университет тържествено изпрати Випуск 2025

Аграрният факултет на Тракийски университет – Стара Загора отбеляза един от най-тържествените си академични моменти, връчването на дипломите на Випуск 2025. Залата събра десетки млади специалисти, техните семейства, преподаватели и официални гости, които споделиха празничната атмосфера.

Заместник-кметът на Община Стара Загора Павлина Делчева, с ресор „Общинска собственост, здравеопазване и социални дейности“, отправи поздравление към абсолвентите от свое име и от името на кмета Живко Тодоров. Част от думите ѝ прозвучаха като съвет, като подкрепа и като искрено послание към младите хора, които поемат по своя професионален път.

„Този ден е специален за вас. Днес вие ставате от студентската скамейка и тръгвате по пътищата на живота. Стъпвайте смело, скъпи студенти – животът е прекрасен. В него ще има моменти на сълзи, на болка, на неувереност, но ще има и прекрасни мигове на полет, както когато дълго сте се готвили за един изпит и получавате заслужена отлична оценка. Пожелавам това усещане да ви съпътства по-често.

Бъдете здрави, бъдете уверени – ние вярваме във вас. Но не забравяйте да бъдете и добри, и честни хора.

И тъй като завършвате един много специален факултет, аграрния – не забравяйте да почитате и уважавате нашата българска земя и природа. Тя е отгледала нашите отци, нас, и ще отгледа и нашите деца.

На добър час!“

В част от своята реч Делчева подчерта важността на устойчивото отношение към земята, отговорността към избраната професия и силата на човешките добродетели – честност, доброта и смелост. Тя призова студентите да носят тези ценности в живота и в бъдещата си работа.

Зам.-кметът Делчева връчи и отличието за първенец на випуска – Александър Мечев от специалност „Зооинженерство“, завършил с успех 6.00. Той получи и подарък книги като знак на уважение към постижението му.

Своите поздравления към абсолвентите отправиха и ректорът на Тракийски университет проф. д-р Мирослав Карабалиев, както и деканът на Аграрния факултет проф. д-р Диян Георгиев. Те изразиха увереност, че младите специалисти поемат напред подготвени, мотивирани и с ясно чувство за професионална мисия.

Официални гости на събитието бяха зам.-областният управител на Стара Загора Левент Палов и представители на академичното ръководство.

През тази година факултетът дипломира 89 бакалаври, сред които 18 отличници, и 48 магистри, от които 28 с успех над 5.50 в специалности като Агрономство, Зооинженерство, Аграрно инженерство, Екология и опазване на околната среда, Рибовъдство и аквакултура и редица магистърски програми.

Тържеството завърши с полагането на клетвата на Аграрния факултет – символ на приемственост, чест и отговорност. Випуск 2025 пое по своя път като част от общността на аграрните специалисти на България, запазвайки духа на академичната традиция на Тракийски университет.

