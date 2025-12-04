Кметът на Свищов отправи поздрав към студентите в Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов по повод предстоящия празник

В навечерието на студентския празник – 8 декември, в Стопанска академия „Д. А. Ценов”, гр. Свищов се проведе академично тържество, на което бяха наградени най-активните и отличили се студенти.

Ректорът, преподаватели, гости и възпитаници на академията с радост аплодираха тазгодишните отличници и отправиха своите поздрави към всички млади хора, избрали да получат своето висше образование в Свищовската Алма матер.

На тържеството присъстваха представители на общинското ръководство, заедно с кмета на Свищов д-р Генчо Генчев, който приветства студентите за предстоящия празник и поздрави абсолвентите, като им пожела много успехи в бъдещата им реализация. Градоначалникът връчи символично ключа на града на председателя на Студентския съвет, с пожелание да им отваря винаги вратата към Свищов, както и всички други врати по пътя на тяхното развитие и професионално израстване.

По традиция, кметът на Свищов връчи ежегодната парична награда на името на Григор Начович – Първи министър на финансите, която съгласно решение на Общински съвет – Свищов, за 2025 г. се присъжда на Виктория Миленова Борисова, студент редовно обучение IV курс, специалност „Икономика на търговията“, със среден успех от следването до момента – отличен 6.00.

