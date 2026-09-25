В Европейския ден на спорта в училище в СУ „Св. св. Кирил и Методий“-Видин бе открит новоизграден физкултурен салон

Заместник областният управител на област Видин присъства на церемонията по прерязване на лентата на спортното съоръжение

Заместник областният управител на област Видин Пролет Георгиева – Николова бе сред официалните гости на тържествената церемония по поводоткриването на нова спортна зала в СУ „Св. св. Кирил и Методий“ във Видин.

Пролет Георгиева – Николова изрази увереност, че с новоизграденияфизкултурен салон за учениците е осигурена съвременна, безопасна и функционална среда, която ще насърчава активността и интереса им към спорта. Новият физкултурен салон ще се ползва и за пространство за срещи, състезания, празници и събития, отбеляза директорът на училището инж. Бисерка Каменова.

По време на официалната част с плакети за постигнати високи спортни постижения бяха наградени възпитаници на училището. Празникът продължи с игри и състезания.

Спортното съоръжение е с капацитет до 60 души. Реализирано е по Програма на Министерството на образованието и науката за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища за периода 2024-2027 г. Достъпът от съществуващата училищна сграда до новото съоръжение се осъществява посредством „топла връзка“.

На събитието присъстваха Даниела Денчева – началник Отдел „Инвестиционно планиране“ към Министерството на образованието и науката, Веселка Асенова – началник на РУО в града, заместник-кметът по устройство на територията и развитие на инфраструктурата в община Видин инж. Румен Лилов, представители на фирмата изпълнител и на строителния надзор на обекта, директори на училища и ученици.