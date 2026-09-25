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В Европейския ден на спорта в училище в СУ „Св. св. Кирил и Методий“-Видин бе открит новоизграден физкултурен салон

Недялко Тенев

Заместник областният управител на област Видин присъства на церемонията по прерязване на лентата на спортното съоръжение

Заместник областният управител на област Видин Пролет Георгиева – Николова бе сред официалните гости на тържествената церемония по поводоткриването на нова спортна зала в СУ „Св. св. Кирил и Методий“ във Видин.

Пролет Георгиева – Николова изрази увереност, че с новоизграденияфизкултурен салон за учениците е осигурена съвременна, безопасна и функционална среда, която ще насърчава активността и интереса им към спорта. Новият физкултурен салон ще се ползва и за пространство за срещи, състезания, празници и събития, отбеляза директорът на училището инж. Бисерка Каменова. 

По време на официалната част с плакети за постигнати високи спортни постижения бяха наградени възпитаници на училището. Празникът продължи с игри и състезания.

Спортното съоръжение е с капацитет до 60 души. Реализирано е по Програма на Министерството на образованието и науката за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища за периода 2024-2027 г. Достъпът от съществуващата училищна сграда до новото съоръжение се осъществява посредством „топла връзка“. 

На събитието присъстваха Даниела Денчева – началник Отдел „Инвестиционно планиране“ към Министерството на образованието и науката, Веселка Асенова – началник на РУО в града, заместник-кметът по устройство на територията и развитие на инфраструктурата в община Видин инж. Румен Лилов, представители на фирмата изпълнител и на строителния надзор на обекта, директори на училища и ученици. 

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