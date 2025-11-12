Правителството одобри изменения по Наредбата за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на НАТО

Правителството одобри изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО).

С приемането на проекта се осигуряват нови възможности за участие на лица с нестопанска цел, осъществяващи академична и/или научно-изследователска дейност, университети или научни организации, в международни процедури на НАТО и неговите структури.

През последните години в рамките на НАТО се наблюдава отчетлива тенденция към засилване на сътрудничеството с Юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) и по-специално с научно-изследователските и академични общности, работещи в областта на отбраната. Целта на това сътрудничество е по-активното им интегриране на възможно най-ранен етап в процесите по разработване на следващо поколение способности, постигане на съвместими и устойчиви решения в областта на сигурността и отбраната, стимулиране на иновациите и технологичния напредък в сектора.

