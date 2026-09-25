Румен Радев: Фериботът в Белослав свързва не само два бряга, а семейства, хора, работа и съдби

Премиерът подчерта, че без свързаност няма успешна икономика, няма туризъм и няма решение на демографските проблеми

Фериботът в Белослав не е само транспортен проект, който свързва два бряга, а свързва и семейства, хора, работа, съдби. Той е мост към бъдещето за този регион и е резултат от последователната работа на държавната и местната власт и на българския бизнес. Това заяви министър-председателят Румен Радев по време на церемонията по спускането на вода на новото фериботно съоръжение в Белослав. Премиерът изтъкна значението на проекта за свързаността и за развитието на района и изрази благодарност към Министерството на финансите за подкрепата за неговото реализиране. „В тази тежка финансова ситуация и при наследен голям финансов дефицит Министерството на финансите на много предложения казва „не“, но за този проект каза „да“. Това показва, че е оценена огромната му значимост“, посочи Румен Радев.

В изказването си премиерът открои пускането на новия ферибот и като пример за добрата съвместна работа на държавната и местната власт, заедно с българския бизнес. „Когато има стойностен проект, когато той е добре аргументиран, държавата е длъжна да отговори на нуждите на хората“, заяви Радев.

Румен Радев определи новото съоръжение и като практическо решение на важен проблем за транспортната свързаност на района. Днес решаваме една интересна математическа задача – показваме, че 40 километра по суша могат да бъдат равни на 250 метра по вода, отбеляза министър-председателят. Радев изтъкна, че без свързаност няма успешна икономика, няма туризъм и няма решение на демографските проблеми, пред които сме изправени. „Спускането на вода на това съоръжение днес показва, че не трябва да има разлика между хората, които живеят в София, Варна, Балчик или Белослав. Навсякъде отношението трябва да бъде еднакво и държавата, местната власт и българският бизнес трябва да работят в интерес на българските граждани, посочи Румен Радев.

Премиерът поздрави фирмата изпълнител, както и българските инженери, проектанти, конструктори и работници, участвали в изграждането на съоръжението. „Изграждането на един такъв ферибот изисква много опит, знания, всеотдайност, но и много прецизност. Благодаря на всички, които със своя труд допринесоха този проект да стане реалност в толкова кратки срокове“, подчерта Румен Радев.

В отговор на журналистически въпрос след събитието в Белослав премиерът Румен Радев акцентира върху значението на различните видове транспорт – сухопътен, морски и въздушен. „България трябва да гарантира сигурността и надеждността на своята изключителна икономическа зона“, заяви министър-председателят и изтъкна нарастващото значение на Черно море като кръстопът на транспортни, енергийни и оптични коридори. Неслучайно и в годишната реч на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен една от малкото споменати държави беше именно България. Благодарение на активната политика на кабинета страната ни ще бъде домакин на ключова конференция на високо ниво за свързаност. „Ние сме работили много като правителство това да се случи и изключително важен елемент са нашите две морски пристанища Варна и Бургас“, добави Радев. Министър-председателят специално открои потенциала за бъдещо развитие на двата морски града.