Елитни животни, конни демонстрации и български производители събира Сливен на 2 и 3 октомври

Сливен отново ще бъде домакин на едно от значимите събития за българското животновъдство и родното производство. На 2 и 3 октомври 2026 г. Изложбеният център на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството (ИАСРЖ), при разклона за село Мечкарево, ще посрещне животновъди, селекционери, производители, преработватели, представители на аграрния бизнес и посетители от цялата страна за „Ден на Българския производител – Сливен 2026“.

Събитието се организира от ИАСРЖ със съдействието на Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие“. На 2 октомври е предвидено настаняването на животните и изложителите, а основната програма за посетители ще се проведе на 3 октомври.

Изложението на елитни животни ще представи постиженията на българската селекция и развъдната дейност. Наред с него през целия ден ще работи фермерски и занаятчийски пазар с български производители, местни продукти и традиционни занаяти. Посетителите ще могат да разгледат и изнесена експозиция на музея на Федерацията на културно-просветните дружества на каракачаните в България.

Конете сред големите атракции на изложението

Специално място в тазгодишното издание ще заеме коневъдството. Посетителите ще имат възможност не само да видят различни породи отблизо, но и да се запознаят с многообразието на конния спорт, организираното коневъдство и работата на стопаните и развъдчиците за съхраняването и развитието на породите.

На терена ще бъдат представени две хиподрумни спортни дисциплини, три класически и две любителски. Публиката ще види демонстрации по прескачане на препятствия и обездка, както и представяне на дисциплината издръжливост. Програмата ще продължи със запрежчик и двуколка с Рисист кон, обиколки и представяне на надбягване с чистокръвни коне. На терена ще стъпят още коне за туризъм, а сред най-впечатляващите участници ще бъдат представителите на тежковозните породи.

Богатото разнообразие в коневъдната част ще бъде представено от Източнобългарски, Плевенски и Дунавски кон, Рисиста порода, Фламандски тежковоз, Чистокръвна английска и Чистокръвна арабска порода, Арабска шагия и Пони.

Особено място заемат българските породи Дунавски, Източнобългарски и Плевенски кон – част от традициите и историята на организираното коневъдство у нас. Представянето им пред широката публика насочва вниманието и към усилията на селекционери и развъдчици за тяхното развъждане, селекция и съхраняване.

Програмата на 3 октомври ще започне с фолклорни изпълнения от 10:30 часа, а официалното откриване е в 11:00 часа. Предвидени са още специализирана клубна изложба на Българско овчарско куче и аукцион за мъжки телета от породата Българско кафяво говедо.

От 15:00 часа вниманието ще привлече „Парадът на малките любимци“ – шоу демонстрация на декоративни породи животни от ферма „Парадайз“. Миниатюрни кончета и магаренца ще бъдат сред атракциите за децата и семействата.

„Ден на Българския производител – Сливен 2026“ е и място за професионални срещи и нови бизнес контакти. Фермерите ще могат да се срещнат с компании от аграрния сектор, да обменят опит и да се запознаят с новости при фуражите и храненето на животните, машините и техниката, оборудването, работното и защитното облекло и други продукти и услуги за съвременното стопанство.

Събитието ще събере на едно място професионалната общност и широката публика – с елитни животни, български производители, традиционни вкусове, занаяти, демонстрации и забавления за цялото семейство.

Вход свободен.

2–3 октомври 2026 г.

Изложбен център на ИАСРЖ – Сливен, при разклона за с. Мечкарево