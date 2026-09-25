Румен Радев: България трябва да създава и изнася повече продукция с добавена стойност

​Българското земеделие има бъдеще, то може да бъде иновативен, прогресиращ сектор, а българската преработваща промишленост може да се конкурира с най-силните в света и да ги превъзхожда. Това заяви министър-председателят Румен Радев, който откри нов завод за преработка на слънчоглед, за производство на слънчогледово олио и шрот в град Добрич. В официалната церемония участва и министърът на земеделието и храните Пламен Абровски.

​Румен Радев изтъкна, че стремежът на българското правителство е да се увеличават производствените и преработвателните предприятия в страната. „Искам да видя повече преработващи предприятия. Искам да видя, че изнасяме не само зърно и слънчоглед, а и готова продукция с добавена стойност, както и тя да остава тук, в България“, каза министър-председателят.

​Инвестицията в новия завод е на стойност над 20 млн. евро и ще бъдат открити 60 работни места.