5 октомври е неучебен ден за учениците в община Стара Загора

Яслите и детските градини ще работят без промяна, а учениците са поканени да се включат в събитията от празничната програма

По повод Деня на Стара Загора – 5 октомври, със Заповед № 10-00-2391/17.09.2026 г. на кмета Живко Тодоров денят е обявен за неучебен за учениците в училищата на територията на община Стара Загора.

Детските ясли и детските градини ще продължат да работят и няма да прекъсват дейността си.

Община Стара Загора кани учениците да бъдат част от празника на своя град и да се включат в разнообразните събития, подготвени за Деня на Стара Загора.

Пълната програма за празничните чествания може да бъде разгледана тук:

Празнична програма за Деня на Стара Загора- https://www.starazagora.bg/bg/ novini/s-bogata-praznichna- programa-stara-zagora-shte- otbelezhi-svoya-praznik