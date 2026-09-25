Денят на отворените врати в джамията „Макбул Ибрахим паша“ привлече посетители от страната и чужбина

Голям интерес предизвика и третият Ден на отворените врати в джамията „МакбулИбрахим паша“ в Разград, организиран днес от Областна администрация Разград. В рамките на инициативата жители и гости на града имаха възможност да посетят един от най-значимите исторически и архитектурни паметници в Разград и да се запознаят отблизо с неговата история, културно значение и резултатите от извършените дейности по консервация, реставрация и адаптация.

Интересът към инициативата тази година беше особено голям. За посещението на джамията бяха организирани групи и екскурзии от Омуртаг, Тимарево и още няколко населени места в Силистренска и Шуменска област, като посетителите пристигнаха специално, за да разгледат сградата и да научат повече за нейното историческо наследство. Ученически клас също бе сред посетителите днес, както много семейства с малки деца. Сред гостите имаше и много чужденци – сред тях беше и учителката по китайски език, която е доброволка в Разград, заедно с други международни гости, живеещи или временно пребиваващи в града.

По време на посещенията гостите имаха възможност да разгледат интериора на джамията и да се запознаят с особеностите на архитектурата ѝ, както и с извършените дейности за нейното съхраняване и представяне пред обществеността.

Третият Ден на отворените врати затвърди интереса към „Макбул Ибрахим паша“ като значим паметник на културното наследство и като място, което привлича посетители не само от Разград и региона, но и от други части на страната и от чужбина.