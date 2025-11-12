Ученици се запознаха с културно-историческото ни наследство

Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в Община Смолян организира посещения на РИМ „Стою Шишков“ и Художествената галерия на ученици от ОУ „Кирил и Методий“-с.Смилян.

Това съобщи секретарят на комисията Сийка Алексиева. В музея децата присъстваха на образователна лекция „Родопското величие“. Разгледаха Вълчитрънското съкровище и посетиха зала „Праистория“.

В Художествената галерия учениците разгледаха произведения на изкуството на известни наши български художници.

Проявата беше посветена на 1 ноември – Ден на народните будители, посочи още Алексиева.

