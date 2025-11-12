Зам.-министър Барбалов: Критичните суровини са част от икономическата сигурност

Всички продукти в съвременното общество съдържат критични суровини и затова са толкова важни.

Това заяви заместник-министърът на икономиката и индустрията. Дончо Барбалов на конференцията на тема „Диалог за отбрана и демокрация: „Крепост на свободата“.

Значението на критичните суровини обсъдиха експерти по време на форума , организиран от Центъра за изследване на демокрацията.

„Критичните суровини са важни не само за България, но и за целия свят. Както виждаме, те са част от икономическата сигурност, технологичната суверенност и демократичната устойчивост, а сега все повече се използват като икономическо оръжие между държавите“, отбеляза Барбалов.

По неговите думи природата трябва да бъде запазена, затова трябва да използваме най-съвременните технологии. „Трябва да правим всичко възможно, за да запазим природата, като същевременно направим тези критични материали достъпни за съвременното производство“, коментира Барбалов още на форума.

