Всичко след 15 кръг в БПФЛ Фентъзи

Вече сме в паузата за национални отбори след кръг 15 в БПФЛ Фентъзи, като следващият кръг ще започне в петък 21.11 след точно 10 дни.

Но дотогава ще има събития в играта, визираме промяната на цените на играчите след кръг 15, като това ще се случи на 20.11 сутринта. Този път средният резултат на фентъзи мениджърите бе само 36 т., разбира се главна роля имаха загубите на Левски и Лудогорец, които не бяха губили в един и същи кръг от началото на сезона. Ще говорим и за точките на отбора на скаута (въпреки че малко ни е срам), но преди това по традиция, ето и кратък на обзор на случилото се по терените в Първа Лига през изминалият 15-ти кръг.

Започваме обаче с играча на кръг 14, това е полузащитникът на Септември Николас Фонтейн с 15 т., реализирани от 2 гола и 3 точки бонус в гостуването на Спартак Варна. На цена от 5,5 м. Фонтейн определено е играч, който с 0% собственост от фентъзи мениджърите, но все още не е грабнал вниманието им до този кръг, според нас.

Продължаваме с мачовете в традиционния хронологичен ред – откриващият мач за кръга протипостави Спартак Варна и Септември София, като първата изненада за кръга бе налице – победа с 4:1 за гостите от София. Звездата на двубоя бе споменатият вече Фонтейн с 15 т., а другите отличили се играчи са Галин Иванов с 3(!) асистенции и 12 т., нападателят Али Аруна добави 5 т., Виктор Очаи 7 т., а пък за домакините се отличи Бернардо Коуто с 8 т.

Вторият двубой противопостави отборите на Ботев Пловдив и Добруджа завършил 2:1 за домакините. Точките обраха Димитър Митков от домакините с 11 (2 гола), Самуел Калу с 5, а Ивайло Михайлов от гостите се отчете със 7.

Първият съботен двубой срещна отборите на Локомотив София и Ботев Враца, абсолютно заслужена победа за гостите с 1:0. Най-резултатен бе голмайсторът Радослав Цонев с 10 т., а Даниел Генов добави 8 т. Стражът на гостите Димитър Евтимов записа още една суха мрежа и чудесните 10 т.

Отиваме към “вечното дерби”, което поднесе сериозна изненада и победа за символичния гост ЦСКА с 1:0 срещу лидера в класирането. Над всички бе голмайсторът Джеймс Ето’о с 9 т., а Кошмара Леандро Годой продължи възходящата си линия в представянето с асистенция и 6 т. Вратарят Лапоухов записа 10 т., а Теодор Иванов добави 7 т. Разочарование на фентъзи мениджърите донесоха най-притежаваните играчи – тези на Левски.

В късния съботен мач играха Локомотив Пловдив и Берое, като се стигна до миниминална победа на домакините с 1:0. Най-много точки от двубоя получи защитникът Адриан Кова с 11 т., а Парвиз Умарбаев добави 7 т., стражът Милосавлиевич пък остана със суха мрежа и е третият вратар в кръга с 10 т. За Берое се завърна Алберто Салидо като титуляр, но не успя да помогне на заралии.

Първият неделен двубой ни предостави двубоя между Славия и Монтана, с късна победа на “белите” с 2:1. Играчите, които ще откроим, са нападателят Янис Гермуш с 8 т., авторът на победния гол Роберто Райчев със 7 т., Иван Минчев също записа 8 т., а за Монтана голмайсторът в двубоя Филип Ежике остана с 6 т.

Предпоследната среща бе на силните отбори на ЦСКА 1948 и Черно Море, станахме свидетели на изненадваща победа на гостите от Варна с автогол на Пархоменко и краен резултат 1:0. Ще отличим вратаря на гостите Кристиан Томов с 10 т. (четвърти вратар с 10 за кръга) и Уеслен Жуниор със 7 т., постигната асистенция за автогола. Защитниците Асен Дончев, Влатко Дробаров и Живко Атанасов записаха солидните 8 т.

В последния двубой станахме свидетели на мега изненада – победа на Арда като гост на Лудогорец с 3:2 в зрелищен мач. Първа победа за Арда в елитната ни група срещу Лудогорец. Относно най-добрите играчи, това бяха Андре Шиняшики с 13 т., с гол и асистенция, Ивелин Попов остана с гол и 7 т., а Бирсент Карагарен добави още 9 т. За Лудогорец въздесъщият Ивайло Чочев отбеляза гол и остана със 8 т., Емерсон Родригес също добави гол, влизайки от пейката и реализира 6 т.

Ето и най-добре представилите се играчи по постове за кръга.

Вратари:

1) Фьодър Лапоухов, Димитър Евтимов, Боян Милосавлиевич, Кристиан Томов – 10 т.

2) Артур Мота – 4 т.

3) Владимир Иванов, Християн Славков, Александър Любенов – 3 т.

Защитници:

1) Адриан Кова – 14 т.

2) Влатко Дробаров, Живко Атанасов, Асен Дончев – 8 т.

3) Теодор Иванов, Иван Горанов, Милен Стоев, Божидар Чорбаджийски, Ариан Кабаши – 7 т.

Полузащитници:

1) Николас Фонтейн – 15 т.

2) Андре Шиняшики – 13 т.

3) Галин Иванов – 12 т.

Нападатели:

1) Димитър Митков – 11 т.

2) Янис Гермуш – 8 т.

3) Ивайло Михайлов, Уеслен Жуниор – 7 т.

Обобщаваме, че Николас Фонтейн е играчът на кръга с 15 точки!

Какво ви препоръчахме в изминалия 15-ти кръг с нашия напоследък (не толкова) във форма скаут и колко точки постигна отбора ни – вижте в следващите редове:

Вратар:

Леви Нтумба – 2

Защитници:

Франсиско Сон – 4, – Оливие Вердон – 1, Никола Солдо – 1

Полузащитници:

Армстронг Око-Флекс – 1, Емил Стоев – 2, Спас Делев – 1, Кайо Видал – 2

Нападатели

Георг Стояновски – 1, Франклин Маскоте (К) – 4, Кауе Карузо – 1

Резултат: 20 т.

Средно: 36 т.

Буквално сме бесни от резултата ни, явно различните от масовите играчи + изненадващ капитан не дадоха очакваните позитиви. Но ясно е – без риск няма победа. Трите играчи на Ботев Пловдив ни донесоха общо 6 точки (включително капитанът), а трите играчи на Лудогорец доставиха общо 7 точки. Ще се завърнем по-силни в кръг 16, където ще направим поне 10 точки над средния резултат.

Напомняме на всички фентъзи мениджъри, че в четвъртък 20 ноември, веднага след паузата за национални отбори ще има промяна на цените на играчите след кръг 15.

Отправяме поглед и към генералното класиране, в което имаше сериозни размествания още в предишния кръг. Ето как изглежда и след кръг 15, битката е все по-оспорвана и нещата отиват към сериозна драма в края на сезона.

Павел Георгиев (Непобедимите) 871 т. Георги Ценов (Кошмарът на Даниел Якимов) 858 т. Мариус Симеонов (Xperia) 851 т. Борислав Филипов (PSG Sofia) 845 т. Иван Георгиев (IG10’s Team) 842 т.

Това беше всичко най-интересно от кръг 15, очкавайте нашият материал преди кръг 16 на 20.11. Кръгът започва в петък 21.11 от 16:45ч. Крайният срок за трансфери ще бъде 15:45ч. Успех на всички!

