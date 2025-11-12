В ОУ „Христо Ботев“ – кв. „Сарафово“ се проведе открит урок по здравословно хранене

В ОУ „Христо Ботев“ – кв. „Сарафово“ се проведе открит урок по тема, свързана с Европейския ден на здравословното хранене и готвене в часа по „занимания по интереси“ на учениците от 1 „в“ клас.

Инициативата имаше за цел да запознае децата с основните принципи на здравословното хранене и с „метода на чинията“, който показва как да се комбинират различните групи храни – въглехидрати, белтъчини и мазнини – за постигане на балансирано и пълноценно меню.

След кратка беседа учениците приложиха наученото на практика, като създадоха свои собствени вкусни и здравословни ястия. Паралелно с това техните майки участваха в кулинарно състезание, в което приготвиха разнообразни здравословни десерти, впечатляващи с вкус и креативност.

„За мен като преподавател беше важно да отбележим този ден по начин, който едновременно образова и вдъхновява децата. Исках да видят, че здравословната храна може да бъде не само полезна, но и изключително вкусна“, сподели учителката на класа – Пламена Христова.

Събитието премина с много настроение, цветове и аромати. Малките участници научиха важни уроци за здравето, храненето и готвенето.

