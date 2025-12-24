Творческо програмиране и игри със Scratch 3.0 в обновения компютърен кабинет на ЦПЛР-Бургас

В навечерието на Коледа учениците, посещаващи школите по компютърно моделиране и информационни технологии в ЦПЛР-Бургас с голям интерес създадоха свои собствени графични проекти в средата Scratch.

Те рисуваха герои и декори, проектираха космически кораби и извънземни роботи, чертаха различни геометрични фигури и направиха анимирани коледни картички.

Занятията в ЦПЛР-Бургас насърчават дигиталната грамотност, логическото мислене, работата в екип и въображението на децата.

