Началникът на Invest Stara Zagora Росица Райкова: Digital4 доказва, че местната власт и бизнесът работят успешно

Двудневното събитие е фокусирано върху най-новите тенденции в електронната търговия и съвременния бизнес. Водещи експерти и доказани практици ще споделят своя опит и успешни стратегии

Събития като Digital4 са доказателство, че местната власт в Стара Загора и бизнесът могат да работят съвместно, и то много успешно. Това дефинира началникът на Отдел „Инвестиции, енергийна ефективност и зелен преход“ в Община Стара Загора Росица Райкова. На сцената на Културен център „Стара Загора“ тя прие благодарностите на организаторите на петото издание на Digital4StaraZagora, което се провежда днес и утре, за подкрепата, осигурена от общинската администрация и кмета Живко Тодоров.

Добре дошли на гостите в препълнената зала пожелаха още Димитър Иванов, маркетинг мениджър във Valival и Любомир Атанасов, IMG Connect – партньори за пета поредна година в събитието, чийто наслов е „Тенденции в бизнеса и онлайн търговията“.

С думите „знам кой ни последва още през втората година в Стара Загора и това е подкрепата на Община Стара Загора и Invest Stara Zagora, затова искам да поканя на сцената Росица Райкова – много благодарим за това партньорство и че не танцуваме сами, а всички заедно“ – с тази метафора Димитър Иванов покани г-жа Райкова на сцената.

„Спокойна съм, когато виждам, че събитие, наистина много полезно и важно за Стара Загора продължава да се развива и ви поздравявам за това, което правите! Със сигурност Община Стара Загора ще подкрепя тези ценни и важни за бизнеса събития“, увери Росица Райкова.

„Предприемачите могат да почерпят полезен опит от моделите на днешното време. Технологичният процес е нещото, което движи бизнеса и икономиката, а ние искаме нашата местна икономика да бъде максимално конкурентноспособна спрямо останалите и да привличаме все повече млади хора и компании при нас“, обобщи началникът на Invest Stara Zagora.

„Към всички гости и лектори – забавлявайте се, учете все повече и повече, създавайте контакти, вземайте нови решения за своя бизнес, това е мястото!“, насърчи участниците г-жа Райкова.

Тазгодишното издание е фокусирано върху най-новите тенденции в електронната търговия и съвременния бизнес. Водещи експерти и доказани практици ще споделят своя опит, успешни стратегии и работещи подходи за развитие.

По време на двудневната конференция ще бъдат разгледани ключови теми, свързани с реалните предизвикателства и възможности пред бизнеса днес. Участниците ще научат как да изградят ясна структура за развитие на своя бранд и как да прилагат работещи системи, които водят до устойчив растеж. Ще получат актуална информация за новите технологии – включително как AI, модерните разплащания и новите визуални формати могат да се използват ефективно още сега.

,,Digital4StaraZagora е от онези формати, които правим с ясната идея да бъдем полезни. Всяка година виждам как все повече хора посещават събитието не само, за да слушат, а за да намерят решения за бизнеса си. Това ни мотивира да надграждаме и да превръщаме Стара Загора в място, където се раждат нови идеи и успешни партньорства“, е мнението на Любомир Атанасов за конференцията в Стара Загора.

Събитийната мрежа Digital4 обхваща повече от 15 областни града в страната. През изминалата година инициативата привлече над 5000 участници, а догодина ще празнува първия си юбилей – 10 г.

Facebook

Twitter



Shares