Габриел Вълков: Доброволците на България заслужават закон, който да ги защитава и подкрепя 

петък, декември 5, 2025
„Около 100 хиляди доброволци в България чакат закон, който да защитава труда им и да насърчава каузите им. Време е този закон най-сетне да бъде приет.“ Това заяви Габриел Вълков, председател на Комисията по въпросите на младежта и спорта и народен представител от БСП–ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА, по повод Международния ден на доброволеца. 

Вълков подчерта, че двата законопроекта, приети на първо четене, в момента се обединяват в един общ текст, който се изготвя от широка работна група с участието на почти целия доброволчески сектор. „Целта е финалният вариант да бъде подготвен в максимално кратки срокове и да предложим най-добрата регулация за доброволческата дейност“, каза той. 

Народният представител очерта основните елементи на бъдещия закон: 

  • 3 дни платен отпуск за доброволците – с цел насърчаване на активността им; 
  • Застраховка при злополука, защото защитата на хората е най-важна; 
  • Регистър на доброволците и доброволческите организации – за яснота, прозрачност и по-добро взаимодействие; 
  • Договор за дългосрочно доброволчество и сертификат, който може да подпомага кандидатстването за работа; 
  • Осигурена екипировка и обучение за доброволците. 

„Това са стандарти, които работят успешно на запад, но и в наши съседи като Северна Македония и Сърбия. В България темата се обсъжда вече над 15 години, но все не се намираполитическа воля. Време е това да се промени“, заяви още Вълков. 

Той напомни, че доброволчеството има много лица: „По време на Ковид пандемията хиляди хора влязоха в болниците, за да помагат на лекарите и медицинските сестри. Доброволците са част от нашето общество не само в кризи, но и в ежедневието. Държавата трябва да ги подкрепя.“ 

„Убеден съм, че приемането на закона ще даде силен тласък на доброволческата дейност у нас. Доброволците на България го заслужават“, заключи Габриел Вълков. 

