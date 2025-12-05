Габриел Вълков: Доброволците на България заслужават закон, който да ги защитава и подкрепя 

„Около 100 хиляди доброволци в България чакат закон, който да защитава труда им и да насърчава каузите им. Време е този закон най-сетне да бъде приет.“ Това заяви Габриел Вълков, председател на Комисията по въпросите на младежта и спорта и народен представител от БСП–ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА, по повод Международния ден на доброволеца.

Вълков подчерта, че двата законопроекта, приети на първо четене, в момента се обединяват в един общ текст, който се изготвя от широка работна група с участието на почти целия доброволчески сектор. „Целта е финалният вариант да бъде подготвен в максимално кратки срокове и да предложим най-добрата регулация за доброволческата дейност“, каза той.

Народният представител очерта основните елементи на бъдещия закон:

3 дни платен отпуск за доброволците – с цел насърчаване на активността им;

Застраховка при злополука, защото защитата на хората е най-важна;

Регистър на доброволците и доброволческите организации – за яснота, прозрачност и по-добро взаимодействие;

Договор за дългосрочно доброволчество и сертификат, който може да подпомага кандидатстването за работа;

Осигурена екипировка и обучение за доброволците.

„Това са стандарти, които работят успешно на запад, но и в наши съседи като Северна Македония и Сърбия. В България темата се обсъжда вече над 15 години, но все не се намираполитическа воля. Време е това да се промени“, заяви още Вълков.

Той напомни, че доброволчеството има много лица: „По време на Ковид пандемията хиляди хора влязоха в болниците, за да помагат на лекарите и медицинските сестри. Доброволците са част от нашето общество не само в кризи, но и в ежедневието. Държавата трябва да ги подкрепя.“

„Убеден съм, че приемането на закона ще даде силен тласък на доброволческата дейност у нас. Доброволците на България го заслужават“, заключи Габриел Вълков.

