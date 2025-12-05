КУЛТУРЕН АФИШ 8 – 14 ДЕКЕМВРИ 2025 г.

8 декември 2025 г.(понеделник)

Представяне на „Наръчник за бъдещи презентатори 2 – Мост между обучители и млади оратори“, създаден с мисията да подкрепи младите хора в развиването на умението да говорят уверено, логично и вдъхновяващо пред публика.

Организатор: Международен младежки център – Стара Загора и клуб „Млад оратор“

17:30 ч., зала първи етаж Регионална библиотека „Захарий Княжески“

СТРАХ

„В „СТРАХ“ разглеждаме историята на един човек , който е принуден да се върне назад в миналото си и да анализира изживения си живот. Това е спектакъл за страховете в нас. За това как можем, но не можем да се справим с тях. Спектакъл за срещата между детството, зрелостта и старостта. И дали е възможно да изживеем живота си по друг начин… „СТРАХ“ е спектакъл за това, което се опитваме да преодолеем, но не преодоляваме… За това, което можем да бъдем, но не успяваме… За това, което искаме да бъдем, но не сме…”

Веселка Кунчева – Режисьор

Спектакълът „Страх” е отличен с:

ИКАР 2015 за най-добър куклен спектакъл;

ИКАР 2015 за майсторско техническо осъществяване;

ИКАР 2015 за авторска музика на Христо Намлиев.

19:30 ч., Куклен театър Стара Загора

9 декември 2025 г. (вторник)

“ИЗГРЕЯЛИ ЗОРНИЦИ ЗВЕЗДИЦИ”

Концерт на ПАНТП “Зорница” пред участниците от СУ “Иван Вазов” в залата на НЧ “Климент Охридски 1858”

13:15 ч., НЧ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ 1858“- СТАРА ЗАГОРА

Представяне на книгата „Приключенията на една блондинка“ на Мариана Кирова.

Авторката – журналист, писател и главен уредник в Националния литературен музей в София, е старозагорка и сподели, че желае творчеството ѝ да достигне и до хората в родния ѝ град.

В романа „Приключенията на една блондинка“, който е обект на второ издание, Мариана Кирова ни пренася в света на своята героиня Мери – млада дипломатка, която среща живота с лекота, хумор и оптимизъм, дори когато се сблъсква с трудности и непредвидени ситуации.

Освен романа, в книгата са включени още пет разказа с актуална тематика, сред които „Операция „Актиния“, спечелил първа награда за криминален разказ на българската секция на Международната асоциация на писателите криминалисти (АІЕР). Редактор на изданието е д-р Звезделина Братанова. Книгата ще бъде представена от директора на издателство „Миг креатив“ Маргарита Иванова – дългогодишен журналист в БНР.

17:30 ч., зала 2 Регионална библиотека „Захарий Княжески“

Коледен концерт на Туристическо дружество „Сърнена гора“.

18:00 ч., зала първи етаж Регионална библиотека „Захарий Княжески“

ГРАФИНЯ МАРИЦА

Оперета и мюзикъл

19:00 ч., сцена Опера

Най-добрият мъж

от Вадим Мирошниченко

Едно лято, един мъж и една… свобода? Когато рутината удари брачната врата, „Най-добрият мъж“ решава да я изрита с шут. Комедия за любовта, брака и всички онези малки и големи недоразумения, които ни карат да се смеем и … да бягаме! Но колкото повече бяга, толкова по-смешно и по-невъзможно му става да се измъкне. Защото най-добрият мъж е… може би някой друг?

Постановката е подходяща за зрители 14+ години

19:00 ч., Културен център „Стара Загора“

10 декември 2025 г. (сряда)

„Празнична трапеза с Ути“

Кулинарни изненади с участието на народни читалищата от област Стара Загора.

17:00 ч., площада пред община Стара Загора

„Предколедно с Никола Райков“ – откриване на благотворителен базар

18:30 ч., Музей „Гео Милев“

Поля Влахова и приятели честват оперната певица Маргарита Карагьозова. Бенефис с участието на нейни ученици и колеги.

18:00 ч., зала първи етаж Регионална библиотека „Захарий Княжески“

Масло от кипарис

Орлин Дяков

„Ще разкажем една история за това, че не трябва да забравяме мечтите си, че голямата, истинска и единствена любов, е някъде там зад ъгъла и не се интересува от годините, от мястото и от миналото. Ще я разкажат един полицай, който е искал да стане балетист, една счетоводителка, която е мечтала за големите оперни сцени, един мъж, който най – накрая среща любовта, едно момче, което вместо лекар е станало търговец, една жена, която вместо да е вътрешен дизайнер е домакиня и… а, да – едно тичащо наоколо момиче, което нищо не разбира. Може би има шанс да сбъднат мечтите си, както го има всеки един от нас…” – Орлин Дяков

19:00 ч., Културен център „Стара Загора“

11 декември 2025 г. (четвъртък)

“РАБОТИЛНИЧКИТЕ НА ДЯДО КОЛЕДА” – изработване декорации подаръци

10:00 ч., НЧ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ 1858“- СТАРА ЗАГОРА

Откриване на изложба „Нумизматичен салон‘2025. Имената на Стара Загора и парите през вековете“

17:30 ч., Малка изложбена зала, Регионален исторически музей – Стара Загора

40 години вокална група „Траяна“.

18:00 ч., зала първи етаж Регионална библиотека „Захарий Княжески“, Вход свободен.

Частна прожекция

от Реми де Вос

Изгубили сте щастието?

Всичко около вас ви се струва мрачно и еднообразно?

Писнало ви е да водите нелепи разговори?

Ето го и решението на всичките ви проблеми!

ТЕЛЕВИЗОРЪТ!!!

На една ръка разстояние!

Само с едно щракване на бутона и животът ви ще се промени, безгрижието ще цари, а щастието ви е в кърпа вързано! Само сега, на възможно най-ниската цена ще

имате възможност да се настаните удобно на дивана и усмивката на лицето веднага ще грейне!

Включете се в най-абсурдната вечер, в която телевизорът става трети член на семейството, а реалността и илюзията се сблъскват със сила, от която пружините на канапето ще скърцат много дълго време.

Това е трагически фарс, в който смехът избухва там, където най-малко очаквате, а истината е толкова нелепа, че звучи като измислица. Думи летят като шамари, любовта се дави в реклами, а звездите умират по телевизията – но винаги с голяма доза блясък.

„ЧАСТНА ПРОЖЕКЦИЯ“ е спектакъл, който не ви оставя да дремете на дивана, а ви сграбчва и ви хвърля право в окото на бурята. Там, където дистанционното е оръжие, сърцето е мишена, а хаосът диктува правилата. Именно тук смехът и сълзите се преплитат като в безумен танц, където нежността се сблъсква челно с истерията, а любовта изглежда едновременно безумно смешна и страшно трагична.

19:00 ч., Културен център „Стара Загора“

12 декември 2025 г. (петък)

Кулинарна работилница „С аромат на Коледа“

9:30 ч., НЧ „Димитър Наумов 1908“, с. Преславен

“РАБОТИЛНИЧКИТЕ НА ДЯДО КОЛЕДА” – изработване декорации подаръци

10:00 ч., НЧ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ 1858“- СТАРА ЗАГОРА

ЛЕШНИКОТРОШАЧКАТА

балет за деца

11:00 ч., сцена Опера

“ДА УКРАСИМ ЕЛХАТА С КОЛЕДНИ ПОЖЕЛАНИЯ” – украсяване на бора пред читалището и среща с Дядо Коледа с децата от ДГ 7 “Светулка”, НУ „Димитър Благоев“

14:00 ч., НЧ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ 1858“- СТАРА ЗАГОРА

„Светлините на Коледа“ – запалване на елхата

17:30 ч., НЧ „Димитър Наумов 1908“, с. Преславен

,,Коледна магия“ – запалване светлините на елхата и празнична програма

17:30 ч., НЧ „Развитие 1878″, с. Дълбоки

Фолклорен коледен концерт НУМСИ „Христина Морфова“

18:00 ч., зала НЧ „Св. Климент Охридски 1858“

Коледен концерт на смесен хор „Родина“ при НЧ „Родина – 1860“.

18:30 ч., зала първи етаж Регионална библиотека „Захарий Княжески“

13 декември 2025 г. (събота)

ОСМИ ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ „ОТ ИГНАЖДЕН ДО КОЛЕДА“ – традиции и съвременност

Организатори на събитието са НЧ „Стефан Генчев – 1901“ с. Хрищени, НЧ „Развитие – 1878“ с. Дълбоки, НЧ „Димитър Наумов – 1908“ с. Преславен, НЧ „Развитие – 1918“ с. Оряховица, НЧ „Пробуда – 1927“ с. Горно Ботево с подкрепата на Община Стара Загора.

Тази година ще гостуват участници от 11 области – Ямбол, Бургас, Смолян, Силистра, Шумен, София, Пловдив, Пазарджик и др. Фестивалът ще се проведе на две сцени – в читалището и на открито. Конкурсната част се очертава да бъде изключително разнообразна.

Гостите ще се насладят на песни и танци от различни краища на България, конкурси за сурвачки, коледни картички, сувенири и традиционни празнични ястия. Специален гост ще бъде народната певица Дарина Славчева.

Програма:

09:00 – 17:30 ч. – Първа сцена в залата на НЧ „Стефан Генчев-1901“ – конкурсна програма

10:00 – 10:15 ч. – Официално откриване

11:30 -16:00 ч. – Втора сцена на открито

13:30-14:30 ч. – Празнична програма с участието на Тракийската народна певица Дарина Славчева, солист на ФА „Тракия“

Съпътстващи прояви:

Кулинарна изложба на тематични гозби и ястия – конкурсна

Изложба на коледни картички, сурвачки и сувенири – конкурсна

11:00 ч. – Вълнена работилничка за ангелчета

ЛЕШНИКОТРОШАЧКАТА

балет за деца

11:00 ч., сцена Опера

ИЗГУБЕНИЯТ ПОДАРЪК

Току що в Лапландия са изпратили Дядо Коледа. Всички се вълнуват. Но по пътя си Дядо Коледа минава през опасна снежна буря. И ето, че един подарък е изпаднал от шейната. Едно дете ще остане без подарък, освен ако някой не се намеси. Това е шансът на нашите герои джуджето Бобитрикс и еленът Фликс да спасят Коледата на едно дете. Но също така и да станат част от Екип Дядо Коледа. Дали ще успеят? Елате да видите сами.

11:00 ч., Куклен театър Стара Загора

Коледна работилничка за малки и големи

11:00 – 13:00 ч., пред Образователния център на Зоопарк – Стара Загора

В работилницата на Дядо Коледа

5 + години

12:00 ч., Държавен куклен театър – Стара Загора

Концерт-спектакълът „Игнажден запява, Коледа благославя“

Фолклорна танцова школа „Орисия“ организира концерт-спектакъл по повод 3-годишнината от създаването на състава. Специално участие ще вземат певците Пепи Христозова, Веско Василев и ДЮНХ „Жарава“ под музикалния съпровод на Тончо Тонев, Георги Георгиев, Тройчо Банев, Цветан Минчев, Въльо Колев и Павлин Паунов.

18:30 ч., Културен център „Стара Загора“

ПРИКАЗКИ ЗА ЧЕТИРИ РЪЦЕ

19:00 ч., сцена Опера – Фоайе

14 декември 2025 г. (неделя)

ОБУЩАРЯТ И ДЖУДЖЕТАТА

В един обикновен град, с обикновени улички, с обикновен пазар, с обикновени жители, в навечерието на Коледа.

Обущарят и Обущарката ще станат свидетели на необикновени събития.

По Коледа … стават чудеса!

11:00 ч., Куклен театър Стара Загора

„30 години Вокална студия Усмивки“

18:30 ч., Културен център „Стара Загора“

