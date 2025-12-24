Писателката Дейна Бренченс предизвика истински фурор с романа си, който бе посрещнат с изключителен интерес и силен отзвук в Букурещ (Румъния), Турция, Гърция и Албания.

След успеха на книгата, Дейна Бренченс се утвърди като автор с международно присъствие и разпознаваем стил, а литературните ѝ срещи и представяния в региона преминаха при голям интерес от читатели и медии.

Днес Дейна Бренченс работи по автобиографията на популярния български кикбоксьор Ангел Русев – Мечката – проект, който още преди излизането си заявява сериозен потенциал да се превърне в едно от най-коментираните заглавия, а в перспектива и в основа за филмова адаптация.

Дейна Бренченс :

„Вярвам, че всяка силна личност носи история, която заслужава да бъде разказана честно и без украса. Това е и моят подход към този проект.“

Ангел Русев – Мечката:

„Доверих се на Дейна Бренченс , защото тя умее да улавя истината зад успеха и битките, които не се виждат на ринга.“

Атанас Лазаров:

„Комбинацията между силната лична история и перото на Дейна Бренченс е гаранция за проект с голям обществен и медиен отзвук.“

Facebook

Twitter



Shares