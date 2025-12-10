Танцово студио DS Magnifique кани на празнична Коледна гала вечер с два концерта



На 14 декември, неделя, танцово студио DS Magnifique отправя покана към всички ценители на изкуството да се потопят в магията на своята Коледна гала вечер.

Тази година, за да зарадва максимално публиката, събитието ще се проведе в два последователни концерта – от 16:00 и от 18:00 часа, в зала „Пловдив“ на хотел SPS. Организатор на празничния ден е Нора Маршаха, а водещ ще бъде Ася Антонова.

DS Magnifique е студио с над 12-годишна история, посветена на творческата дейност, иновациите и организирането на бутикови културни събития, често реализирани в партньорство с Община Пловдив и други институции. Школата обучава деца от най-ранна възраст в класически балет, модерни танци, палцова техника и бейбибалет, като предлага и класове за възрастни – bodyballet, barre-фитнес и стречинг. Екипът работи с индивидуален подход, като акцентира върху прецизната техника, артистизма и сценичното присъствие. Целта им е да създадат не просто школа, а общност и средище за култура и изкуство. Учениците на студиото редовно постигат впечатляващи успехи, печелейки отличия от национални и международни конкурси, както и прием в престижни танцови училища.

DS Magnifique се гордее с това, че е единственото студио, което подготвя самостоятелно деца на едва 3 години да излязат уверено на голяма сцена. Това превръща Коледната гала вечер не просто в концерт, а в истински празник на ранното художествено образование и детското развитие.

Програмата обещава да бъде изключително разнообразна и вълнуваща, включвайки както авторски хореографии, така и класически фрагменти от обичани балетни шедьоври като „Есмералда“, „Спящата красавица“, „Лешникотрошачката“ и „Корсар“. На сцената ще излязат ученици от 3 до 17 години, демонстрирайки своя талант и усърден труд.

Събитието цели да подкрепи детското развитие, културата и изкуството, насърчавайки децата към увереност, сценично изразяване и творческо мислене. „Гала вечерта цели да популяризира ранното обучение по изкуства и да насърчи децата към сценично изразяване. За нас това събитие е празник на детския талант. Всяко дете носи своята светлина на сцената – и я споделя с публиката по един неповторим начин,“ споделя организаторът Нора Маршаха.

Коледната гала вечер се осъществява с подкрепата на балетен магазин Grishko, Майна Stop, ЧНУ „Хауърд Гарднър“ и други партньори.

Билети за празничните концерти могат да бъдат закупени в студиото DS Magnifique (хотел SPS, ет. 3) и в мрежата на Grabo.

Линк към събитието: https://fb.me/e/5eDhoXcLc

Сайт: https://ds-magnifique.com

