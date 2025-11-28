Светеща алея с цифри от минали години води към арката на 2026 в Плевен

Тази година Плевен посреща празниците и с една по-нестандартна зона на украса – светеща алея от цифри на отминали години, които бяха част от коледната атмосфера на града.

Подредени в зеленото пространство на пл. „Свобода“, те отново засияха, но с нов смисъл – като пътека, която ни отвежда към арката на настъпващата 2026 година на пл. „Възраждане“.

Алеята напомня за спомените, които остават зад нас, и за стъпките, които ни водят напред. Всяка цифра е част от хиляди празнични снимки и преживявания, а събрани заедно, те се превръщат в символ на пътя, който градът и хората му извървяват заедно.

Очакваме 2026-а с идеята за приемственост, надежда и добро.

