Коледно-новогодишни празници в община Смолян

ПРОГРАМА 

1 ДЕКЕМВРИ 2025 г.
Регионална библиотека „Николай Вранчев“ – Смолян
„Коледа – традиции и обичаи” – изложба

КДК-Смолян
18 часа – Традиционна изложба на художници от Смолян

05 ДЕКЕМВРИ 2025 г.

* Община Смолян


17.15 часа – Запалване светлините на Коледната елха в Смолян
С участието на ДГ „Слънце“, ЦПЛР – ОДК – Смолян
Държавен куклен театър – Бургас:
Куклено-театрален спектакъл „Коледният подарък“
Флашмоб с Деси Минчева
Улично шоу „Бургаски гларуси“

08 ДЕКЕМВРИ 2025 г.
НЧ „Кирил Маджаров 1866“ – гр. Смолян
Запалване светлините на коледната елха

09 ДЕКЕМВРИ 2025 г.
НЧ „Орфееви гори-1870″ – гр. Смолян
Коледно-Новогодишно тържество

10 ДЕКЕМВРИ 2025 г.
НЧ „Христо Ботев 1871“ – гр. Смолян
18.00 часа – Празничен юбилеен концерт

15 ДЕКЕМВРИ 2025 г.
Регионална библиотека „Николай Вранчев“ – Смолян
„Духът на Коледа“ – изложба

Езикова гимназия „Иван Вазов“ – Смолян
Благотворителен концерт в Зала 1 на РДТ

15-17 ДЕКЕМВРИ 2025 г.
Регионална библиотека „Николай Вранчев“ – Смолян
„Работилницата на Дядо Коледа“ – творчески работилници за изработване на картички в Детски отдел и Филиал „Стар център“

Регионален исторически музей „Стою Шишков“ – Смолян
Музейна работилница за сурвачки

15 – 23 ДЕКЕМВРИ 2025 г.
* Община Смолян
10.00 – 18.00 часа, пл. „Свобода“ – Стар център
Коледен базар

16 ДЕКЕМВРИ 2025 г.
НЧ „Кирил Маджаров 1866“ – гр. Смолян
Коледен благотворителен базар
„Коледно настроение“ – празничен концерт

17 ДЕКЕМВРИ 2025 г.
ДГ „Зорница“ – Смолян
18.00 часа – „Коледни вълшебства от деца за деца“ – благотворителен концерт в полза на фондация „Искам бебе“

18 ДЕКЕМВРИ 2025 г.
Регионална библиотека „Николай Вранчев“ – Смолян
Годишна церемония по награждаване на най-активните читатели

ЦПЛР – ОДК – Смолян
Коледен концерт в Зала 1 на РДТ

19 ДЕКЕМВРИ 2025 г.
* Община Смолян
Коледен базар
17.00 часа, пл. „Свобода“ – Стар център
Културно-артистична програма

НЧ „Светлина 1937“ – с. Търън
Благотворителен коледен базар

РДТ „Николай Хайтов“ – Смолян
18.00 часа – „Коледен концерт“ – детски спектакъл

20 ДЕКЕМВРИ 2025 г.
* Община Смолян
Коледен базар16.00 часа, пл. „Свобода“ – Стар център
Културно-артистична програма

НЧ „Светлина 1925“ – с. Момчиловци
18.00 часа – 100 години НЧ „Светлина 1925“ – с. Момчиловци
Юбилеен празничен концерт

НЧ „Отец Паисий 1926“ – с. Полковник Серафимово
„Коледен концерт“ – на площада в селото

НЧ „Извор 1920“ – с. Арда
Общоселско коледно тържество

НЧ „България 1937“ – с. Могилица
„Коледно-новогодишен концерт“

НЧ „Просвета 1946“ и Кметство с. Бостина
Коледно тържество 2025

21 ДЕКЕМВРИ 2025 г.
* Община Смолян
Коледен базар
16.00 часа, пл. „Свобода“ – Стар център
Културно-артистична програма – брейк, поп, рок, със специалното участие на Иван Радуловски – популярен певец, текстописец, композитор и продуцент


22 ДЕКЕМВРИ 2025 г.
* Община Смолян
Коледен базар
16.00 часа, пл. „Свобода“ – Стар център
Културно-артистична програма

Ансамбъл „Родопа“
Коледен концерт в Зала 1 на РДТ

23 ДЕКЕМВРИ 2025 г.
* Община Смолян
Коледен базар
17.00 часа пл. „Свобода“ – Стар център
Творческо ателие с Дядо Коледа и неговите помощници
Концерт на Елица Узунова

НЧ „Проф. Асен Златаров 1927“– с. Смилян
„В навечерието на Коледа“ – празничен концерт

НЧ „Светлина 1937“ – с. Търън
Коледен концерт

24 ДЕКЕМВРИ 2025 г.

НЧ „Проф. Асен Златаров 1927“ – с. Смилян
Ателие за коледни кравайчета и лакомства

НЧ „Искра 1957“ – с. Виево
Конкурс и дегустация на постни виевски ястия
Празничен коледен концерт

25 ДЕКЕМВРИ 2025 г.
НЧ „Екзарх Стефан 1872“ – с. Широка лъка
Коледари- дружина от 10-15 момчета обикалят селото и благославят всеки дом

26 ДЕКЕМВРИ 2025 г.
НЧ „Светлина 1937“ – с. Търън
Коледен празник в центъра на селото – посрещане на Дядо Коледа


27 ДЕКЕМВРИ 2025 г.
НЧ „Екзарх Стефан 1872“ – с. Широка лъка
„Работилница за сурвачки“- за най-малките

НЧ „Съгласие 1883“ – с. Славейно
„Новогодишна наздравица“ – празнична програма

НЧ „Иван Вазов 1948“ – с. Сивино
Новогодишно тържество

31 ДЕКЕМВРИ 2025 г.
* Община Смолян
Новогодишен рок енд фолк фестивал
С участието на местни фолклорни изпълнители, местна рок банда и емблематичния БГ изпълнител ГРАФА

НЧ „Екзарх Стефан 1872“ – с. Широка лъка
Новогодишно парти -посрещане на нова година на центъра с веселие около големия огън.

НЧ „Извор 1920“ – с.Арда

Посрещане на Нова година с вино, пита с късмети и заря пред читалището

НЧ „България 1937“ – с. Могилица
„За Новата година, здраве до амина“- общоселско тържество

Организаторите си запазват правото за промени в програмата!

