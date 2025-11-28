Коледно-новогодишни празници в община Смолян



ПРОГРАМА

1 ДЕКЕМВРИ 2025 г.

Регионална библиотека „Николай Вранчев“ – Смолян

„Коледа – традиции и обичаи” – изложба

КДК-Смолян

18 часа – Традиционна изложба на художници от Смолян

05 ДЕКЕМВРИ 2025 г.

* Община Смолян



17.15 часа – Запалване светлините на Коледната елха в Смолян

С участието на ДГ „Слънце“, ЦПЛР – ОДК – Смолян

Държавен куклен театър – Бургас:

Куклено-театрален спектакъл „Коледният подарък“

Флашмоб с Деси Минчева

Улично шоу „Бургаски гларуси“

08 ДЕКЕМВРИ 2025 г.

НЧ „Кирил Маджаров 1866“ – гр. Смолян

Запалване светлините на коледната елха

09 ДЕКЕМВРИ 2025 г.

НЧ „Орфееви гори-1870″ – гр. Смолян

Коледно-Новогодишно тържество

10 ДЕКЕМВРИ 2025 г.

НЧ „Христо Ботев 1871“ – гр. Смолян

18.00 часа – Празничен юбилеен концерт

15 ДЕКЕМВРИ 2025 г.

Регионална библиотека „Николай Вранчев“ – Смолян

„Духът на Коледа“ – изложба

Езикова гимназия „Иван Вазов“ – Смолян

Благотворителен концерт в Зала 1 на РДТ

15-17 ДЕКЕМВРИ 2025 г.

Регионална библиотека „Николай Вранчев“ – Смолян

„Работилницата на Дядо Коледа“ – творчески работилници за изработване на картички в Детски отдел и Филиал „Стар център“

Регионален исторически музей „Стою Шишков“ – Смолян

Музейна работилница за сурвачки

15 – 23 ДЕКЕМВРИ 2025 г.

* Община Смолян

10.00 – 18.00 часа, пл. „Свобода“ – Стар център

Коледен базар

16 ДЕКЕМВРИ 2025 г.

НЧ „Кирил Маджаров 1866“ – гр. Смолян

Коледен благотворителен базар

„Коледно настроение“ – празничен концерт

17 ДЕКЕМВРИ 2025 г.

ДГ „Зорница“ – Смолян

18.00 часа – „Коледни вълшебства от деца за деца“ – благотворителен концерт в полза на фондация „Искам бебе“

18 ДЕКЕМВРИ 2025 г.

Регионална библиотека „Николай Вранчев“ – Смолян

Годишна церемония по награждаване на най-активните читатели

ЦПЛР – ОДК – Смолян

Коледен концерт в Зала 1 на РДТ

19 ДЕКЕМВРИ 2025 г.

* Община Смолян

Коледен базар

17.00 часа, пл. „Свобода“ – Стар център

Културно-артистична програма

НЧ „Светлина 1937“ – с. Търън

Благотворителен коледен базар

РДТ „Николай Хайтов“ – Смолян

18.00 часа – „Коледен концерт“ – детски спектакъл

20 ДЕКЕМВРИ 2025 г.

* Община Смолян

Коледен базар16.00 часа, пл. „Свобода“ – Стар център

Културно-артистична програма

НЧ „Светлина 1925“ – с. Момчиловци

18.00 часа – 100 години НЧ „Светлина 1925“ – с. Момчиловци

Юбилеен празничен концерт

НЧ „Отец Паисий 1926“ – с. Полковник Серафимово

„Коледен концерт“ – на площада в селото

НЧ „Извор 1920“ – с. Арда

Общоселско коледно тържество

НЧ „България 1937“ – с. Могилица

„Коледно-новогодишен концерт“

НЧ „Просвета 1946“ и Кметство с. Бостина

Коледно тържество 2025

21 ДЕКЕМВРИ 2025 г.

* Община Смолян

Коледен базар

16.00 часа, пл. „Свобода“ – Стар център

Културно-артистична програма – брейк, поп, рок, със специалното участие на Иван Радуловски – популярен певец, текстописец, композитор и продуцент



22 ДЕКЕМВРИ 2025 г.

* Община Смолян

Коледен базар

16.00 часа, пл. „Свобода“ – Стар център

Културно-артистична програма

Ансамбъл „Родопа“

Коледен концерт в Зала 1 на РДТ

23 ДЕКЕМВРИ 2025 г.

* Община Смолян

Коледен базар

17.00 часа пл. „Свобода“ – Стар център

Творческо ателие с Дядо Коледа и неговите помощници

Концерт на Елица Узунова

НЧ „Проф. Асен Златаров 1927“– с. Смилян

„В навечерието на Коледа“ – празничен концерт

НЧ „Светлина 1937“ – с. Търън

Коледен концерт

24 ДЕКЕМВРИ 2025 г.

НЧ „Проф. Асен Златаров 1927“ – с. Смилян

Ателие за коледни кравайчета и лакомства

НЧ „Искра 1957“ – с. Виево

Конкурс и дегустация на постни виевски ястия

Празничен коледен концерт

25 ДЕКЕМВРИ 2025 г.

НЧ „Екзарх Стефан 1872“ – с. Широка лъка

Коледари- дружина от 10-15 момчета обикалят селото и благославят всеки дом

26 ДЕКЕМВРИ 2025 г.

НЧ „Светлина 1937“ – с. Търън

Коледен празник в центъра на селото – посрещане на Дядо Коледа



27 ДЕКЕМВРИ 2025 г.

НЧ „Екзарх Стефан 1872“ – с. Широка лъка

„Работилница за сурвачки“- за най-малките

НЧ „Съгласие 1883“ – с. Славейно

„Новогодишна наздравица“ – празнична програма

НЧ „Иван Вазов 1948“ – с. Сивино

Новогодишно тържество

31 ДЕКЕМВРИ 2025 г.

* Община Смолян

Новогодишен рок енд фолк фестивал

С участието на местни фолклорни изпълнители, местна рок банда и емблематичния БГ изпълнител ГРАФА

НЧ „Екзарх Стефан 1872“ – с. Широка лъка

Новогодишно парти -посрещане на нова година на центъра с веселие около големия огън.

НЧ „Извор 1920“ – с.Арда

Посрещане на Нова година с вино, пита с късмети и заря пред читалището

НЧ „България 1937“ – с. Могилица

„За Новата година, здраве до амина“- общоселско тържество

Организаторите си запазват правото за промени в програмата!

