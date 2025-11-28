Бургас посреща първия вербатим спектакъл: „Гласовете на морето“ – младежки еко театър

На 28 и 29 ноември Бургас ще бъде домакин на две премиерни представления на младежкия еко-спектакъл „Гласовете на морето“, създаден по реални свидетелства на рибари, фермери, учени, еколози и жители на Черноморието.

Спектакълът бележи исторически момент за културата на Бургас – това е първото поставяне на вербатим театър в нашия град!

Вербатим театърът е документална форма, която възпроизвежда думите на реални хора дословно, със силата на живото свидетелство, но запазвайки тяхната анонимност, ако те пожелаят това. Вербатим театърът е едновременно художествен и социално значим инструмент, който прави видими човешките истории зад обществено значими теми.

Дати и места на представленията на спектакъла „Гласовете на морето“:

28 ноември, петък, 18:30 – https:// www.facebook.com/events/1545298860152246

Младежки международен център (ММЦ), ж.к. Меден рудник

Това представление е и абсолютната премиера на вербатим театър в Бургас!

Младежки международен център (ММЦ), ж.к. Меден рудник Това представление е и абсолютната премиера на вербатим театър в Бургас! 29 ноември, събота, 18:30 – https://www.facebook.com/events/2416336348782132

Народно читалище „Васил Левски 1937“, кв. Горно Езерово

И двете събития са с вход свободен.

За спектакъла

„Гласовете на морето“ е резултат от месеци работа на млади хора от Бургас, които събираха автентични истории за въздействието на климатичните промени върху живота по Черноморското крайбрежие. В постановката оживяват истински съдби – на хора, чийто поминък, сигурност и ежедневие вече са променени от екологичните процеси.

Проектът съчетава обучение по вербатим театър, екологично образование и активното участие на млади доброволци, като насърчава диалога между граждани, експерти и местни общности по темите за климата и опазването на морето

Защо е важно?

Бургас за първи път ще види на сцена този изключително ценен и социално значим театрален жанр. Вербатим театърът:

дава глас на реални хора, чиито истории често остават нечувани;

изгражда обществено съпричастие към екологичните и климатични проблеми;

превръща театъра в инструмент за граждански диалог и промяна.

Организатори и подкрепа

Проектът „Гласовете на морето“ се реализира от Фондация ЕКОгАРТ с финансовата подкрепа на Община Бургас в рамките на инициативата KAMALE (KlimAte Mindful Actions Led by Engaged Youth Leaders) – част от проект Sublime SDGs, съфинансиран по програма DEAR на Европейската комисия. Партньор и ментор по проект SUBLIME SDGs за Бургас е Фондация „Шанс за децата и природата на България“ – Център за млади таланти, Бургас.

ГЛАСОВЕТЕ НА МОРЕТО – защото морето няма глас, но има нас!

Фейсбук страница на „Гласовете на морето“ – https://www.facebook.com/voices.of.sea.burgas

Инстаграм профил на проекта – https://www.instagram.com/voicesofsea.burgas/

Facebook

Twitter



Shares