Строителният зам.-кмет арх. Мартин Паскалев: 2025-а беше отлична за облагородяване и развитие на градската среда

Над 50 проекта за близо 150 млн. лева ще повлияят положително на живота на хората, най-крупният е продължението на ул. „Георги Байданов“ в посока запад и свързването му с бул. „Цар Симеон Велики“ при разклона за Старозагорските бани, обобщи той

2025 г. беше изключително наситена за екипа на Община Стара Загора с направление „Устройство на територията, строителство и безопасност на движението“, определи ресорният зам.-кмет арх. Мартин Паскалев.

„С изключително много обекти, следствие и от различен вид финансиране, което кметът Живко Тодоров успява да привлече за нашата община: държавно и европейско. Това изискваше от нас да изработим инвестиционните проекти, да организираме строителния процес и реално тези средства, предвидени за Община Стара Загора, да достигнат до хората“, посочи още арх. Мартин Паскалев.

„Годината беше отлична за облагородяването и за развитието на градската среда на Стара Загора. Изграждането на новите булеварди и реконструкцията на съществуващите, които бяха в лошо състояние, ще повлияят в много аспекти: и на икономическото развитие на града, и на хората“, направи ретроспекция зам.-кметът.

2025 г., дефинирана в цифри, е над 50 проекта за приблизително 150 млн. лева.

„Можем да разделим 2025 г. на 3 основни части от гледна точка на ремонтите и инвестиционните процеси в строителството, които текат на територията на община Стара Загора. Можем да я разделим на обекти, които успяхме да завършим през 2025 г., на такива, чиито строително-монтажни работи започнахме да изпълняваме и на такива, които подготвихме като проекти, разрешения за строеж и кандидатстваме към съответните министерства и по съответните програми и за които сме вече одобрени. Това са трите условни части, които паралелно се движиха през 2025 г.“, поясни арх. Паскалев.

Обектите, започнати през 2024 г., които са завършени през 2025 г., са: ДГ № 31 „Слънце“, ДГ № 33 „Люляк“, Начално училище „Зора“, вторият етап на кв. „Три чучура-юг“, лекоатлетическата писта на тренировъчния терен на стадион „Берое“, която бе открита официално от кмета Живко Тодоров на 22 август 2025 г.

Дворът на бившия дом „Теофано Попова“, където вече се помещава социална услуга, обезпечена от Община Стара Загора – Дневен център за подкрепа на деца с увреждания, също бе завършен през 2025 г. Ремонтът на столовата към ОУ „Кольо Ганчев“ приключи през пролетта, тя е открита и вече се ползва активно от децата. Както и спортната зала в кв. „Самара“, предназначена за ползване от клубове, практикуващи бойни спортове.

В началото на 2025 г. започна цялостна подмяна на уличното осветление в Стара Загора, като бяха подменени около 5 хил. осветители от стария тип с ново LED-осветление, а процесът приключи в края на ноември.

„Ремонтът на кв. „Казански“ е на финалната си права и също ще приключи в края на 2025 г. Обект, който успяхме да реализираме през тази година, е ремонтът на бул. „Цар Симеон Велики“ в участъка от бул. „Патриарх Евтимий“ до ул. „Крайречен булевард“, приключихме с ремонта и на главната улица на кв. „Зора“ – „Хрищян войвода“. Дворът на училище „Васил Левски“ също бе цялостно реконструиран с изграждане на футболно игрище и две спортни площадки за практикуване на баскетбол и волейбол“, информира още арх. Мартин Паскалев.

През 2025 г. започнаха ремонтните дейности в двора на ППМГ „Гео Милев“, като финалът вероятно ще бъде в началото на 2026 г. Ремонтът на Основно училище „Самара“ в кв. „Самара“ се очаква да приключи до края на 2025 г. Това се отнася и за ДГ № 66 „Детски рай“, където ремонтът също е на финалната си права и до края на годината ще е факт.

Като много важни обекти се открояват големите централни старозагорски градини – парковете „Пети октомври“ и „Александър Стамболийски“ или „Алана“, както е познат. Поставянето на старта с първата копка беше в късното лято на 2025 г.

„Това бяха крупните задачи, а те са съпътствани и с много по-малки ремонти в обекти общинска собственост и в общински площи, както и по селата“, припомни още арх. Мартин Паскалев.

През 2025 г. бяха осъществени намеси в почти всички села, по различни обекти. „Там нуждите са много големи, има необходимост от още много работа, но където успяхме с финансовите средства, с които разполагаме, направихме подобрения и реконструкции. Ремонтите бяха предимно на кметства, пенсионерски клубове и читалища“, изброи зам.-кметът.

През последните 3 месеца са изградени близо 10 улици от бетон, като така са реализирани ремонти, които живеещите в тези села са очаквали от години. „Успяхме да отделим финансов ресурс сега, през последното 3-месечие на годината и да направим тези улици в планински села, където няма вариант да се асфалтира, там трябва да се работи с бетон. И успяхме в Богомилово, Малка Верея, Оряховица, Колена, Змейово… Така че може да обобщим, че и през 2025 г. Община Стара Загора, която е общината с най-много населени места в цялата страна – 51 на брой, прояви грижа и към хората, които ги обитават. Всяка година правим по нещо за част от селата, но те изискват много ресурс, няма как това да се случи наведнъж“, отбеляза зам.-кметът.

През 2025 г. са започнати изключително важни като брой и като значение ремонти в град Стара Загора: на административната сграда на общината, на бившия Пионерски дом, вече Комплекс за култура и изкуство, на Библиотека „Родина“, на стадион „Берое“. Избран е изпълнителят и се проектира, след което ще стартират строително-монтажните работи на залата на БСФС. Започнаха ремонтите на административната сграда на „Тролейбусни и автобусни превози“, на Домовете за стари хора в курортното селище Старозагорски бани. Тече ремонтът на двора на ДГ № 4 „Бреза“ и до края на годината ще има избран изпълнител за ремонта на сградата на Спортното училище заедно с прилежащия ѝ двор.

Продължават към момента дейностите на бул. „Цар Симеон Велики“ в участъка от „Крайречен“ до бул. „Никола Петков“ и ремонтът на ул. „Граф Игнатиев“ в централна градска част. Вторият обект се движи с известно закъснение заради археологическите проучвания в тази зона.

До края на годината ще има избран изпълнител за изграждането на постройки към Второ ОУ и СУ „Максим Горки“. Ще бъде определен и изпълнителят за изграждането на новата детска градина в кв. „Железник“, наречена „Мечта“.

Екипът на Община Стара Загора с ресор „Устройство на територията, строителство и безопасност на движението“ подготви и изработи няколко инвестиционни проекта, с които кандидатства пред МРРБ и съответно вече са подписани договори. Те са свързани с няколко важни пространства в града ни: цялостен ремонт на кв. „Зора“ с всички улици и предблокови и междублокови пространства; кв. „Градински“ южно от Мол „Галерия“ до „Зеленият клин“ от южна страна; бул. „Славянски“ от бул. „Патриарх Евтимий“ до залата на ДЗУ – пълна реконструкция на пътните участъци и на двете мостови съоръжения. Подписан е договор и в момента тече процедурата за избор на изпълнител на Езиковата школа в центъра на Стара Загора. Същата процедура тече и за ремонта на Художествената галерия (бившите Хали).

„Подадохме документите към МРРБ за продължението на ул. „Георги Байданов“ – това е продължението в посока запад и свързването му с бул. „Цар Симеон Велики“ при разклона за Старозагорските бани. Това е може би най-големият проект, който подготвяме тази година и за който ще кандидатстваме. Много важен проект, който ще разтовари трафика в централната и южната част на града ни“, поясни зам.-кметът арх. Мартин Паскалев.

На финален етап преди подаването на документи към МРРБ е проектът за ул. „Пазарска“ и пространството зад Универсалния магазин, подготвян в продължение на година. Организира се процедурата за избор на изпълнител за цялостна подмяна на осветлението на територията на селата от община Стара Загора – старите осветители ще се сменят с нови LED-лампи във всички села.

„Разработен бе проект за пълна реконструкция на ул. „Илия Куртев“ (позната назад във времето като ул. „Спортна“) – това е улицата от кръговото на стадион „Берое“ в посока запад до пресичането й с ул. „Ген. Столетов“ при „Александър Батенберг“. Един участък, който е в много лошо състояние, постоянно имаме отваряне на дупки и аварийното им закърпване – има нужда от цялостна реконструкция“, поясни строителният зам.-кмет.

„В рамките на тази година изработихме и ще одобрим проект за ремонт и реконструкция на ул. „Сърнена гора“ в „Малкият Железник“. Там имаше две улици, останали, така да се каже, без намеса – ул. „Св. Георги Победоносец“, която в рамките на тази година успяхме да ремонтираме и „Сърнена гора“, чийто проект е готов и която ще започнем в началото на следващата година“, информира още арх. Паскалев.

На идейна фаза са разработени няколко проекта: зоната пред хотел „Верея“ на „Митрополит Методий Кусев“, парк „Йордан Капсамунов“ („Езерото“), където не е имало намеса от значителен брой години. Догодина ще изработим техническия проект и ще може да преминем към реализацията му, увери арх. Паскалев.

Така изпращаме 2025 година. Чака ни още много работа, затова през 2026 г. пожелавам здраве и успех на целия екип, а на старозагорци – благополучие. Нека обновените пространства им носят радост и комфорт, заключи зам.-кметът.

