Илияна Йотова в Сухиндол: Местната власт е стабилна, с отговорно и държавническо поведение



Вицепрезидентът беше гост на честването на 55-годишнината от обявяването на Сухиндол за град

В днешните турбулентни времена, в които правителствата идват и си отиват, гражданите разчитаме на местната власт да отговори на проблемите ни. Тя, заедно с президентската институция, е най-стабилната, с най-отговорно и държавническо поведение. Това заяви вицепрезидентът Илияна Йотова на отбелязването на 55-годишнинината от обявяването на Сухиндол за град.

Вицепрезидентът определи Сухиндол като една от най-проспериращите общини в България, благодарение на активната дейност на кмета Пламен Чернев, общинските съветници и цялата общественост. „С общи усилия показвате как една територия се превръща в дом, който предлага перспектива за младите хора“, подчерта в приветствието си Илияна Йотова. Вицепрезидентът посочи, че държавата е голям длъжник на българските общини и често пъти вместо тя да им помага, те помагат на нея.

„Хората на Сухиндол пазят българските ценности в най-чистия им вид, те са добри, искрени, гостоприемни. Затова всеки път с голямо желание идвам тук“, обърна се Йотова към жителите на града.

„Много красиви легенди има за Сухиндол. Една от тях гласи, че когато преди много векове Бог вървял по земята и стигнал до тези места, му се прокъсала торбата, в която носил гроздови семена. С божията помощ те покълнали тук. И до днес тези лозя са благословени и Сухиндол е емблема на българското винопроизводство“, заяви вицепрезидентът.

