Среща с писателят Николай Терзийски в Ловеч

Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев“ и ИК „Жанет 45“

канят всички почитатели на съвременната българска литература

на среща с писателя Николай Терзийски.

23 септември (сряда), 17:30 ч.

Място: Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев“ –

гр. Ловеч, ул. „Търговска“ №47

Вход свободен

По време на срещата авторът ще разкаже повече за романа „Звезди под клепачите“, за вдъхновението зад неговото създаване, за историите, които го вълнуват, както и за своя път в съвременната българска литература. Гостите ще имат възможност да разговарят с автора, да зададат своите въпроси и да получат автограф.

За всички, които няма да могат да присъстват или желаят предварително да се включат в разговора, библиотеката предоставя възможност да изпратят своите въпроси към Николай Терзийски чрез Messenger на официалната Facebook страница на Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев“ – Ловеч. Най-интересните от тях ще бъдат зададени по време на срещата.

За автора:

Николай Терзийски (1983) е роден в Смолян. Завършил е журналистика в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и има магистърска степен от Философския факултет на университета. Дебютният му роман „Отлъчване“ (2017) е отличен с голямата награда на конкурса за дебютна литература „Южна пролет“ в категория „Проза“. Втората му книга – „Хроники на неведомото“ (2019), е номинирана за Националната литературна награда „Роман на годината 2020“ на НДФ „13 века България“. Третият му роман – „Звезди под клепачите“ носи престижната Национална награда „Христо Г. Данов“ и се превръща в едно от най-обсъжданите заглавия в съвременната българска литература. През 2025 г. излиза четвъртата му книга – „Родиния“.

Очакваме ви на една вълнуваща литературна вечер, посветена на силата на думите, човешките истории и срещата между автора и неговите читатели.