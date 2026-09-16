Стара Загора отбелязва 118 години от обявяването на Независимостта на България

Общоградски ритуал и празнична програма ще съпътстват честването на 22 септември

Община Стара Загора и Втора Тунджанска механизирана бригада организират тържествено отбелязване на 118-ата годишнина от обявяването на Независимостта на България на 22 септември 2026 г. (вторник).

Общоградският ритуал за поднасяне на венци и цветя ще започне в 10.30 ч. пред „Паметник на защитниците на Стара Загора – 19 юлий 1877 г.“ в парк „Пети октомври“. В ритуала ще участват почетен караул и знаменна група от Втора Тунджанска механизирана бригада, както и Общинският духов оркестър. Водещ на събитието ще бъде актьорът Димитър Митев.

От 11.00 ч. на площада пред Община Стара Загора ще започне празничен концерт, посветен на Деня на независимостта. В него ще участват Фолклорна танцова школа „Орисия“ с ръководител Господин Господинов и Училище за певци „Nedi Nick“ с ръководител Недка Николова.