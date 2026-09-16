ПРАЗНИЧНА ПРОГРАМА ЗА ДЕНЯ НА НЕЗАВИСИМОСТТА НА БЪЛГАРИЯ И 20 ГОДИНИ ОТ ОБЯВЯВАНЕТО НА ДОБРИНИЩЕ ЗА ГРАД 

Четири празнични дни ще съберат в Добринище музика, спорт и култура, с акцент върху 22 септември – Деня на Независимостта на България и Празника на град Добринище.

На 19 септември IX Международен шахматен фестивал „Добринище 2026“ ще даде начало на празничната програма. Състезанието започва в 10:00 часа в хотел „Валентино 2“. По-късно, от 19:00 часа на площад „Независимост“ най-малките таланти на Добринище ще се представят в детския концерт „Малките таланти за големия юбилей“.

В неделя празничният ден започва в 10:00 часа с детски футболен турнир на градския стадион, а от 19:00 часа на площада ще бъде представен концертът „България пее“ с участието на маестро Йордан Камджалов.

В навечерието на големия ден, от 19:00 часа на площад „Независимост“ ще се проведе концерт-спектакълът „Добринище пее и танцува“ с участието на самодейците от НЧ „Димитър Благоев 1925“.

Празничният ден ще започне в 10:00 часа с тържествен водосвет в храм „Св. св. Петър и Павел“. След това, пред ресторант „Капри“, ще се проведе детско състезание по колоездене. Културната програма ще продължи с представяне на Добринище чрез специални изложби, посветени на развитието на града, неговите хора и облик през годините. Кулминацията на празничните дни ще бъде големият концерт от 19:00 часа, с участието на Магдалена Балабанова, Янек Мазулов и гост-изпълнителя Никола Тодоров.

Община Банско кани всички жители и гости на региона да се присъединят към фестивалните дни в Добринище. От 19 до 22 септември тържествата ще обединят празничната програма по повод Деня на Независимостта на България и 20-годишния юбилей на града, с богатото му културно наследство.

Заповядайте в Добринище!