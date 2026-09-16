Областният управител проф. Владимиров се срещна с районния мюфтия на Русе Юджел Хайредин 

Сътрудничеството между държавните и религиозните институции беше сред основните теми на срещата между областния управител на Русе проф. Любомир Владимиров и районния мюфтия Юджел Хайредин. Разговорът се състоя в Областната администрация по инициатива на Районното мюфтийство. Проф. Владимиров изрази удовлетворение, че религиозните общности в региона са водени от разбирането, че общото бъдеще изисква толерантност към различията. „За мен е важно институциите в областта да поддържат открит и конструктивен диалог с всички вероизповедания и техните представители. Смятам, че Районното мюфтийство има важна роля не само по отношение на религиозния, но и в обществения и социалния живот на хората“, заяви областният управител и отбеляза, че в България даваме добър пример за братство и разбирателство, празнувайки заедно християнските и мюсюлманските празници.

Хайредин изрази благодарност към българската държава за грижата към мюсюлманското изповедание. По официални данни на територията на областта има 35 джамии и месджиди, като мюсюлманското население е около 30 000 души.

Припомняме, че в края на месец юли Юджел Хайредин бе преизбран с пълно единодушие за трети пореден път за мюфтия в Русе, заемайки поста от 2016 г. насам. Сред основните му приоритети през новия 5-годишен мандат са осъществяване на по-тесни връзки с мюсюлманите по населени места, извършване на ремонтни дейности по джамиите, развитие на образователната дейност сред подрастващотонаселение и младите, както и засилване на социалните дейности.