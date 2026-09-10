София организира три площадки за разделно събиране на отпадъци през септември и октомври

„МаГаТа фест“ ще приема едрогабаритни, опасни и електронни отпадъци, гуми и текстил, а гражданите ще могат да получат и безплатни компостери

Столичната община обяви три нови дати за временните площадки „МаГаТа фест“, на които гражданите могат да предават разделно различни видове отпадъци от мазета, гаражи и тавани.

Първата площадка ще бъде организирана на 19 септември в район „Слатина“, на бул. „Проф. Цветан Лазаров“ №13. На 26 септември инициативата продължава в район „Подуяне“ – на кръстовището на ул. „Резбарска“ и ул. „Васил Кънчев“. Третото събитие е на 3 октомври на паркинга пред бившия хотел „Плиска“.

Тази година инициативата е насочена приоритетно към Зона 3, обхващаща районите „Слатина“, „Подуяне“ и „Изгрев“. Според заместник-кмета по екология инж. Николай Неделков жителите там са били сред най-засегнатите по време на преходния период в сметопочистването.

На временните площадки ще могат да се предават едрогабаритни отпадъци, стари лекарства и живачни термометри, бои, лакове и химикали, електрическо и електронно оборудване, батерии и акумулатори, текстил и обувки, автомобилни гуми, както и опаковки от метал, хартия и пластмаса.

Новост тази година е базарът за повторна употреба „Остави и вземи“, организиран в партньорство със Сдружение „РЕТО – Надежда“. Посетителите ще могат да оставят запазени дрехи и предмети или да вземат нещо, което могат да използват.

Гражданите, които отговарят на условията за домакинства с дворни пространства, ще имат възможност да получат и безплатен компостер. Хората, които вече са заявили такъв по кампанията „Компостирай вкъщи“, също ще могат да го вземат на място.

В инициативата ще се включи и екип на сдружение „За Земята“, който ще предоставя практически съвети за компостиране, рециклиране и повторна употреба.

Целта на „МаГаТа фест“ е да улесни домакинствата при предаването на отпадъци със специален режим на събиране и да насърчи разделното събиране и повторната употреба.