Грандиозен спектакъл: „Шоуто на моя живот – Красимир Недялков и приятели”

45 ГОДИНИ ТВОРЧЕСКА МАГИЯ, ЕМОЦИИ И ЛЕГЕНДАРЕН ПЪТ

На 30 април 2026 г., точно в 19:00 часа, София ще бъде разтърсена от едно от най-мащабните и емоционални събития в българския културен и светски календар. Красимир Недялков – дизайнер, танцьор, манекен, шоумен, журналист, собственик на модна агенция, организатор на престижните награди за мода, шоу и бизнес вече цели 32 години, поп изпълнител и истински творчески хамелеон, отбелязва своя 45-годишен юбилей на сцената с уникален концерт-спектакъл “Шоуто на моя живот / Красимир Недялков и приятели”.

Това не е просто юбилей.

Това е история.

Това е живот, разказан чрез танц, музика, мода и срещи с хора, оставили следа в творческия му път през различните етапи от кариерата му.

ЕДНА СЦЕНА – ДЕСЕТКИ ОБИЧАНИ ЗВЕЗДИ

На сцената ще се съберат популярни български изпълнители, танцьори, телевизионни водещи, инфлуенсъри, млади таланти и личности от различни сфери на обществения живот – всички те свързани по един или друг начин с многоликата творческа биография на Недялков.

Това е вечер, в която приятелството, таланта и взаимното вдъхновение ще светят по-силно от прожекторите.

СПЕЦИАЛНИ НАГРАДИ “БОГИНЯ“

ПОКЛОН КЪМ ЛИДЕРИТЕ ЖЕНИ

По време на спектакъла ще бъдат връчени и специални отличия за изявени жени – личности, бизнес дами и представителки на културния живот в България.

Жени, които творят, вдъхновяват, създават и променят обществото.

КУЛМИНАЦИЯТА – ПЕСНИТЕ, КОИТО СА ЧАСТ ОТ НЕГОВАТА ИСТОРИЯ

Красимир Недялков ще поднесе на публиката едни от най-обичаните си музикални произведения:

„Шоуто на моя живот“, „Богиня“, „Приятели“, „Зара“, „Мераклия“, „Роза Дива“, „Жаден за живот“, „Юбилей“, „Заклинание“ и много други, заредени с емоция, благодарност и жажда за нови сценични върхове.

ВЕЧЕР НА ЕМОЦИИ, КОИТО ЩЕ СЕ ПОМНЯТ

Гостите на събитието ще станат част от един необикновен свят – свят на спомени, благодарност, вдъхновение, награди, щастие и истински човешки истории.

Това е спектакъл, който не просто ще се гледа.

Той ще се преживее.

Гр.София

30.04.2026 г.

19:00 часа

Телефон за контакт: 0899 993 584

“Шоуто на моя живот – Красимир Недялков и приятели” – едно събитие, което обещава да се превърне в културното събитие на годината.

Една вечер, посветена на пътя, таланта и невероятната енергия на човек, който 45 години не спира да твори, да предизвиква и да вдъхновява.

Очаквайте спектакъл, който ще остави следа.

Това е неговото шоу.

Шоуто на неговия живот.

И той ви кани да бъдете част от него.

