Петима отличници с пълни шестици получават „Национална диплома“

Премиерът Румен Радев ще връчи почетните отличия на 11 септември в Националния археологически музей

Министър-председателят Румен Радев ще връчи почетните отличия „Национална диплома“ за учебната 2025/2026 година на петима зрелостници с изключителни резултати.

Учениците са завършили средното си образование с пълен отличен успех 6,00 и са получили шестици на трите държавни зрелостни изпита, включително на допълнителната матура по желание.

Церемонията ще се състои на 11 септември от 11:00 часа в Националния археологически музей.

Почетното отличие „Национална диплома“ се връчва ежегодно от Министерството на образованието и науката на зрелостници с отличен успех по всички учебни предмети, вписани в дипломата за средно образование, и на държавните зрелостни изпити.

Сред критериите са и изявени способности и постижения в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта.