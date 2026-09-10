БФС наказа „Левски“ със затваряне на сектор А, Ебонг от ЦСКА е аут за три мача
Дисциплинарната комисия наложи сериозни санкции след мача за Суперкупата на България
Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз обяви наказанията след двубоя за Суперкупата на България между „Левски“ и ЦСКА.
„Левски“ е наказан с частично затваряне на стадиона – сектор А, за една среща заради хвърлен предмет с последствие. Първоначално санкцията е лишаване от домакинство за един мач, но тя е заменена с частично затваряне на стадиона. За нарушението клубът трябва да плати и 2050 евро.
Общият размер на имуществените санкции, наложени на „Левски“ по доклад, е 6335 евро. Те са за закъснение за началото на второто полувреме, използване на факли, възпламеняване на бомбички, обидни и нецензурни скандирания, хвърляне на предмети и навлизане на публика на пистата.
Отделно защитникът на „сините“ Кристиан Димитров е със спрени състезателни права за един мач и глоба от 260 евро.
Сериозно индивидуално наказание получава Африд Макс Ебонг Нгоме от ЦСКА. Той е със спрени състезателни права за три срещи и глоба от 410 евро.
Христо Янев от ЦСКА е наказан със забрана да изпълнява функции за една среща, както и с глоба от 520 евро.
ЦСКА трябва да плати общо 2995 евро имуществени санкции по доклад за нерегламентирано използване на факли и димки, хвърляне на факли и друг предмет, възпламеняване на бомбички и обидни и нецензурни скандирания.
Дисциплинарната комисия задължава и двата клуба да възстановят нанесените щети по Националния стадион „Васил Левски“.
Решенията по доклад са окончателни и не подлежат на обжалване, посочват от БФС.