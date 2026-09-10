„Музикални отражения“ среща класическата музика с българската традиция в Габрово

Александър Иванов и Симеон Гергов ще представят произведения от Бах и Моцарт до Рахманинов и Пиацола

Художествена галерия „Христо Цокев“ ще бъде домакин на камерния музикален проект „Музикални отражения“ на 16 септември от 19:00 часа.

Концертът предлага среща с класическата музика в непосредствена атмосфера, а програмата включва произведения от различни епохи и стилове – от Бах, Моцарт, Бетовен и Доницети до Бритън, Рахманинов и Пиацола.

В центъра на музикалната вечер ще бъдат обоят и пианото. Пред публиката ще се представят двама млади музиканти – пианистът Александър Иванов и обоистът Симеон Гергов.

Концепцията на проекта включва диалог между инструментите, човешкия глас и размяна на традиционните роли на изпълнителите. В края на програмата класическата музика ще се срещне и с българската музикална традиция.

Изборът на Художествена галерия „Христо Цокев“ за домакин е част от идеята за по-близък контакт между музиканти, публика и пространство.

„Музикални отражения“ има за цел да представи познати произведения по различен начин и да покаже връзките между музиката от различни епохи и жанрове.