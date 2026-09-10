Трима лекари отиват на съд след смъртта на 6-годишно дете в Пловдив

Двама анестезиолози са обвинени за причиняване на смърт поради немарливо изпълнение на медицинската професия, а стоматолог – за извършване на дейност в нарушение на установения ред

Окръжната прокуратура в Пловдив внесе обвинителен акт срещу трима лекари – двама анестезиолози и един стоматолог, във връзка със смъртта на 6-годишно момче в пловдивска болница на 4 април 2025 г.

Според обвинението двамата анестезиолози, при условията на независимо съпричиняване, са причинили смъртта на детето поради немарливо изпълнение на медицинската си професия.

Прокуратурата твърди, че първият анестезиолог е избрал неправилна дозировка на медикамент за извеждане от анестезия, която не е била съобразена с възрастта и телесната маса на детето. Според обвинението той не е разпознал своевременно животозастрашаващо усложнение, не е проследил лично възстановяването на пациента и е напуснал работното си място.

Вторият анестезиолог е обвинен, че не е направил правилна първоначална преценка на състоянието на детето, не е разпознал настъпилото усложнение и не е предприел навременни мерки за осигуряване на проходими дихателни пътища.

Двамата са предадени на съд за престъпление по чл. 123, ал. 1 от Наказателния кодекс.

Обвинителен акт е внесен и срещу лекар по дентална медицина. Според прокуратурата в периода от 23 февруари 2024 г. до 4 април 2025 г. тя е извършвала дентално лечение на малолетни пациенти под обща анестезия, включително на починалото дете, без болницата да има разрешение за тази медицинска дейност.

Обвинението срещу стоматолога е по чл. 324, ал. 2 от Наказателния кодекс.

В хода на разследването са проведени разпити на свидетели, изготвена е седморна комплексна съдебномедицинска експертиза и е анализирана медицинска документация.

Предстои делото да бъде разгледано от Окръжния съд в Пловдив.