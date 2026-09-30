Националната система за ранно предупреждение ще бъде тествана от 11:00 часа

На 1 октомври 2026 г. от 11:00 часа ще бъде проведена тренировка на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението. Сирените ще бъдат задействани в Стара Загора и още шест общини в областта.

Тестът ще обхване общините Стара Загора, Казанлък, Гълъбово, Раднево, Чирпан, Братя Даскалови и Опан.

Целта на тренировката е да бъде проверено техническото състояние на системата, както и населението да се запознае със сигналите, които се използват при предупреждение и оповестяване.

В населените места, включени в теста, ще бъде задействана сиренната система. Предвижда се излъчване на гласово съобщение, последвано от звуков сигнал.

Жителите не трябва да се притесняват – задействането на сирените на 1 октомври е част от планирана тренировка, а не сигнал за реална опасност.