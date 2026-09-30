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Спорт

Арда изказа съболезнования за кончината на собственика на Ботев Пд

Недялко Тенев

Ръководството на ПФК Арда изрази своята скръб по повод кончината на собственика на Ботев (Пловдив).

От клуба отправиха съболезнования към неговото семейство и близки, както и към цялата футболна общност на пловдивския клуб.

„Изказваме искреното си съчувствие към семейството и близките му, както и към всички привърженици на Ботев (Пловдив)“, се казва в съобщението на Арда.

От клуба завършват посланието си с думите:

„Поклон пред паметта му!“

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