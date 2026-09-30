Ръководството на ПФК Арда изрази своята скръб по повод кончината на собственика на Ботев (Пловдив).

От клуба отправиха съболезнования към неговото семейство и близки, както и към цялата футболна общност на пловдивския клуб.

„Изказваме искреното си съчувствие към семейството и близките му, както и към всички привърженици на Ботев (Пловдив)“, се казва в съобщението на Арда.

От клуба завършват посланието си с думите:

„Поклон пред паметта му!“