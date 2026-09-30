Изложбата на художника и архитект ще бъде открита на 4 октомври и включва живопис и скулптура от различни периоди на творческия му път

Изложба живопис и скулптура на художника и архитект Николай Радонов ще бъде открита на 4 октомври от 16:30 часа в Дома на изкуствата към Музеен комплекс – Банско. Експозицията е посветена на празника на града и носи заглавието „Париж – Банско. Историята на един банскалия от Париж“.

Изложбата разказва една дългогодишна история, започнала в София и продължила в Париж, но неизменно свързана с Банско. След десетилетия живот и творческа дейност във френската столица Николай Радонов, който определя себе си като „банскалия от Париж“, за първи път ще представи свои произведения в града.

Експозицията обединява картини и скулптури, създадени през различни периоди от творческия път на автора. Част от произведенията ще бъдат показани за първи път в България, а други ще имат своята премиера именно пред публиката в Банско.

Между Париж и корените в Банско

Изложбата среща два различни свята – динамиката и културната среда на големия европейски град и родното място на предците. В творбите се преплитат спомените и настоящето, животът в чужбина и връзката с корените.

Експозицията поставя и любопитния въпрос как изглежда Банско от Париж и как родното място продължава да живее в човека дори след десетилетия далеч от него.

Посетителите ще имат възможност не само да разгледат произведенията, но и да се срещнат лично с Николай Радонов при откриването на изложбата.

„Париж – Банско. Историята на един банскалия от Париж“ ще бъде открита на 4 октомври от 16:30 часа в Дома на изкуствата в Банско и ще остане достъпна за посетители до 30 октомври 2026 г.