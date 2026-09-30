Ангел Георгиев, „Възраждане“: Българите в Северна Македония няма да бъдат разменна монета по пътя към ЕС

Председателят на Комисията по политиките за българите извън страната се противопостави на идеята за вписването на българите в Република Северна Македония в Конституцията им с отложено действие

Българите в Република Северна Македония не могат да бъдат превръщани в разменна монета по пътя на страната към Европейския съюз. Вписването им в Конституцията с отложено действие не представлява изпълнение на поетия ангажимент, а неговото заобикаляне.

Такава позиция изрази народният представител от „Възраждане“ и председател на Комисията по политиките за българите извън страната, Ангел Георгиев, преди заседанието на комисията на 1 октомври, в което ще участват представители на български организации от Република Северна Македония.

По време на заседанието те ще подпишат обща протестна декларация срещу идеята конституционната промяна да бъде приета с отложено действие. Представителите на организациите са били поканени да участват и в изработването на текста.

„Позицията на българите в Република Северна Македония трябва да бъде чута ясно и единно. Вписване с отложено действие не е изпълнение на поетия ангажимент, а неговото заобикаляне“, заяви Ангел Георгиев.

По думите му условието за конституционните промени е част от преговорната рамка и не може впоследствие да бъде подменяно с механизъм, който формално отчита изпълнение, но отлага реалното му действие.

Георгиев изрази тревога и заради опасенията на част от поканените представители на българските организации, че участието им в заседанието на Народното събрание може да доведе до натиск след завръщането им в Република Северна Македония.

„Ще следя лично за тяхното безпрепятствено придвижване и при всеки случай на репресия, сплашване или ограничаване на свободата им на движение ще бъдат уведомени Министерството на външните работи и българските дипломатически представители“, посочи той.

На 27 септември на самия Ангел Георгиев беше отказано влизане в Република Северна Македония през граничния пункт „Станке Лисичково – Делчево“, докато е пътувал за предварително подготвено официално присъствие на съдебно заседание в Кочани по случая на българката Ива Михайлова, която македонските власти не допускат да напусне страната, за да се лекува. .

Председателят на комисията вече е изпратил и писмо до председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, в което я призовава по време на посещението си в Република Северна Македония да се срещне с представители на българската общност.

„Решения за правата на българите в Република Северна Македония не могат да се вземат без тяхното участие и не могат да бъдат отлагани за бъдещ момент. Поетият ангажимент трябва да бъде изпълнен реално“, категоричен е Ангел Георгиев.