Новата учебна година е ангажимент за повече знания, дисциплина и професионализъм, подчерта Савов

„Академията на МВР не просто подготвя кадри. Тя изгражда хора, на които държавата поверява реда, закона и сигурността.“ Това заяви Илин Савов по повод началото на новата учебна година в Академията на Министерството на вътрешните работи.

В посланието си той постави акцент върху отговорността, която бъдещите служители на МВР поемат пред държавата и обществото.

По думите му началото на всяка нова учебна година означава и поемането на нов ангажимент към Република България – за повече знания, дисциплина и професионализъм.

„Новата учебна година е нов ангажимент към Република България за повече знание, дисциплина, професионализъм, спазване на човешките права и служба в полза на обществото!“, заяви Илин Савов.

Посланието му подчертава ролята на Академията на МВР не само като образователна институция, но и като място за подготовка на служители, от които се очаква да защитават закона, сигурността и правата на гражданите.